Koronavirüs bir günde 276 can aldı!

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 334 bin 535 testte 27 bin 802 vaka tespit edildi. 276 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 191 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 334 bin 535 testte 27 bin 802 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 191 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 83,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 65,93 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 51 milyon 979 bin 208, 2'nci dozda 40 milyon 921 bin 431 ve 3'üncü dozda 9 milyon 562 bin 25 olmak üzere toplam 103 milyon 1616 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Elazığ, Bayburt, Siirt, Muş, Bingöl, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.

'BAŞARININ ŞARTI BİRLİK VE İSTİKRAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır" dedi.