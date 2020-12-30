Koronavirüs Döneminde Panik Atak, Psikolojik Destek ve Psikolog Tavsiyesi

Terleme, titreme, kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve solunum güçlüğüyle panik atak yaşayan bireyler tedbirlerin ardından psikolog randevu talebi oluşturabilir.

Tüm dünya COVİD-19 pandemisiyle mücadede ederkenvaka sayılarıyla birlikte korku ve kaygı seviyelerinde de artış görülüyor.Hem bireysel, hem de toplumsal düzeyde hissedilen belirsizlik ortamında kaygı ve korkular insanların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu olumsuz etkiler, hastalığın bulaşıcı olması ve yakın çevremizi tehdit etmesi gibi nedenlerle daha da artıyor.Bu noktada, uzman klinik psikologların, koronavirüsü ve panik atağı semtompları bakımından aynı bağlam içerisinde ele almaya başladığını görüyoruz. Peki, koronavirüs semtomları ve panik atak arasındaki benzerliklerneler?

Panik Atak Nedir?

Klinik psikoloji alanında panik atak, kişinin zihin ve bedeninde aniden başlayan yoğun bir korku ve kaygı hali olarak tanımlanıyor. Çoğunlukla beklenmedik anlarda yaşayanan, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve işlevselliği bozan ataklar son derece olumsuz ve sıkıntı verici oluyor. Panik bozukluğu olan kişinin bu ataklarıtekraryaşayacağına dönük kaygıları bir kısır döngüyü beraberinde getirebiliyor. Bu da kişinin uyum bozukluğu yaşamasına neden oluyor.

“Sanki ölecek gibi hissediyorum. Kalbim o kadar hızlı çarpıyor ki…Bütün vücudum titremeye başlıyor ve başım dönüyor.”

Panik bozukluğu olan bir kişinin atak esnasında zihninden geçen cümleler genelde bu şekildedir. Bedeninde de yankı bulan bu durum aslında yanlış çalışan bir sinyal mekanizmasının sonucudur. Bedenimiz bizi tehlikelere karşı koruyabilmek için bazı tepkimeler gösterir.Örneğin tehlike arz eden bir durumla karşılaştığımızda daha hızlı nefesler almaya başlarız. Vücut gelecek hasarlara karşı kendini koruyabilmek için kaslarını gerer. Fakat panik atakta bedenin, ortada herhangi bir tehlike olmaksızın sinyaller verdiği görülür. Bu yanlış sinyalleri susturabilmenin ilk aşaması ise farkındalık sağlamaktır.

Panik Atak ve COVİD-19 Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

Pandemi sürecinin panik bozukluğu olan bireylerin üzerindeki etkisinin anlaşılmasına yönelik bir araştırmada katılımcılaraz ya da çok etkilendiklerinibildiriyor (Kalkan Oğuzhanoğlu, 2020) . Buradaki panik hali, kişilerin kendileri veya yakınlarıyla ilgili hastalanma kaygısıyla artabiliyor. Ayrıca aşı gelişmelerine rağmen normalleşme öncesi uzun bir yolun olması panik ortamını kötüleştirebiliyor.

Panik Atak mı,COVID-19 mu?

Panik atağın yaşandığı esnada kişilerin sıkça solunum sıkıntılarından yakındıkları biliniyor. COVID-19 semptomları arasında da yer alan nefes darlığı akıllarda soru işaretleri yaratıp kaygıları besleyebiliyor. Bu bağlamda, yaşadığınız solunum sıkıntısının bir tür atak başlangıcı veya koronavirüs semptomu olup olmadığı konusunda tereddüt ediyor olabilirsiniz.

Panik atak yaşayan kişinin o anki bedensel belirtileri şunlar alıyor:

Kişi nefes almakta güçlük çekerken göğüs bölgesinde bir sıkışma hissi oluşur.

Kas ağrıları

Bulantı, baş dönmesi ve sıcak basması gibi durumlar

Panik atak esnasında kişide nefes almakta bir zorluk yaşandığı görülse debu durum, belirli bir zaman dilimi içerisinde yaşanıp sona erer. Söz konusu COVID-19 olduğunda solunum sıkıntısı daha uzun bir süreyi kapsayacaktır.Buna ek olarak ateş ve öksürük gibi diğer semptomların da eşlik etmesi beklenir.

Pandemi Döneminde Panik Atakla Başa Çıkma Yolları

İnsanların hayatını radikal biçimde şekillendiren pandemi sürecinde yaşanan psikolojik etkilerin her zaman kısa süreli olmayacağını belirtmek gerekir. Bu psikolojik etkiler kimi zaman şiddeti yoğun olup kalıcı ruhsal sıkıntılara yol açma riski de taşıyor (Tükel, 2020) .

Pandemi döneminde koronavirüsle ilgili yanlış bilgi ve inançlar edinmek yaşanan panik hissini artırabilecektir. Bu yüzden, yalnızca bilimsel yöntemlerle elde edilmiş bilgiler dikkate alınmalı. Yine, zihinsel rahatlık için bu bilgiler sadece belirli zamanlarda kontrol edilebilir. Panik bozukluğu olan kişileri akut durumlarka karşılaşıyorsa devlet kurumlarından psikolojik destek alabilirler veya uygun psikolog ücretleri kapsamında bir psikolojik danışmanlık sürecine başlayabilir.

Uzman Klinik Psikolog Görüşü

Görüşlerini aldığımız Uzman Psikolog ve Psikoterapist Fundem Ece Erdem koranavirüs döneminde panik atak konusunda şunları söylüyor:“Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi olarak bu dönemde Pendik ve Kadıköyşubelerimizde panik atak şikayetleriyle psikolojik danışmanlık başvurularında artış gözlemliyoruz. Danışanlarımızın çoğu panik atak ve Covid-19 belirtilerini karıştırıklarından kaygılarının arttığını dile getiriyor. Sıcaklığa bağlı olmadan terleme, ellerde titreme, kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve nefes alma güçlüğü yaşayan bireylerin bu endişeleri ölüm kaygısını tetikleyecek düzeye ulaşıyorsa gerekli sağlık kontrollerinin ardından bir psikoloğa başvurabilirler.Psikolog randevutalebiyle bize baş vuran danışanlarımızın psiklojik desteğe adım atmaları, bizim için her türlümaddi boyutun ötesinde; psikolojik destek için yüze yakın ücretsiz seminer düzenlemiş ve sosyal sorumluluğa önem veren bir kurumolarak sitemizde bilgilendirici makalelerin yer aldığı bir bölüm de oluşturduk. Rahatlıkla ziyaret edebilirler.”