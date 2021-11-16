215 ÖLÜM DAHA...
215 ÖLÜM DAHA...
0
SAHNEDE İĞRENÇ ANLAR!
SAHNEDE İĞRENÇ ANLAR!
0
STRESİ AZALTIYOR!
STRESİ AZALTIYOR!
0
DAMADINA AŞIK OLUNCA...
DAMADINA AŞIK OLUNCA...
0

Koronavirüs etkisinin sürdürüyor: 215 ölüm daha

Koronavirüs can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre dün 215 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs etkisinin sürdürüyor: 215 ölüm daha
16 Kasım 2021 Salı 08:30

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 933 testte 23 bin 852 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 258 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,01, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,08 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 867 bin 39, 2'nci dozda 49 milyon 707 bin 889 ve 3'üncü dozda 11 milyon 685 bin 335 olmak üzere toplam 118 milyon 559 bin 680 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'ŞANLIURFA HALKINI DAHA HIZLI ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80'i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #Koronavirüs #koronavirüs ölüm #sağlık
Önceki Haber
Öztrak: Erdoğan'ın yazdığı kitapta boş tencerenin sesleri var
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu, Hisarcıklıoğlu ile görüştü: Ülkeyi nasıl aydınlığa kavuşturacağımızı anlattık
Bu battaniye stresi azaltıyor!
Bu battaniye stresi azaltıyor!
0
Kanser vakalarında artış bekleniyor!
Kanser vakalarında artış bekleniyor!
0
Bakan Koca açıkladı. O kişiler bugünden itibaren aşı olabilecek
Bakan Koca açıkladı. O kişiler bugünden itibaren aşı olabilecek
0
Bitter çikolatanın 10 faydası
Bitter çikolatanın 10 faydası
0
Koronavirüs gözü de etkiliyor
Koronavirüs gözü de etkiliyor
0
Sağlık Bakanlığı, organ nakli bekleyen kişi sayısını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, organ nakli bekleyen kişi sayısını açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.