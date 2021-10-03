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Koronavirüs karantina süresinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı. Buna göre, semptom göstermeyen öğrenciler 5'inci günün sonunda yaptırdıkları testin negatif çıkması halinde okula devam edebilecek

Koronavirüs karantina süresinde değişiklik
03 Ekim 2021 Pazar 11:42

1 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okullarda geniş korona önlemleri alınıyor. Sağlık Bakanlığı, temaslı olması halinde karantinada olan öğrencilerin durumuyla ilgili değişikliğe gitti. Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' konulu bölümü güncellendi.

Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi'ndeki yeni güncellemeye göre, öğrencilerde eğer semptom yoksa 5'inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda öğrenci okuluna devam edebilecek.

Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, 'semptom göstermemeleri halinde' PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek. Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

Etiketler; #Koronavirüs #Karantina #korona karantina
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