Koronavirüs nedeni ile 204 kişi daha öldü!

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 293 bin 252 testte 19 bin 918 vaka tespit edildi. 204 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 293 bin 252 testte 19 bin 918 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 204 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 73,52, 2'nci doz ortalaması yüzde 56,5 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 636 bin 614, 2'nci dozda 34 milyon 791 bin 602 ve 3'üncü dozda 7 milyon 529 bin 404 olmak üzere toplam 88 milyon 59 bin 440 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'KAYIPLARIMIZ VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız" dedi.