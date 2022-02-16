Koronavirüs nedeniyle bir günde 309 ölüm!

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, koronavirüs nedeniyle sadece dün 309 kişi hayatını kaybetti. Dün açıklanan yeni vaka sayısı ise 94 bin 730 kişi oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 461 bin 955 testte 94 bin 730 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 309 kişi hayatını kaybederken, 102 bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,78, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,83 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 586 bin 821, 2'nci dozda 52 milyon 657 bin 210 ve 3'üncü dozda 26 milyon 369 bin 364 olmak üzere toplam 144 milyon 326 bin 883 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'VAKALARIN HAFİF SEYRETMESİ HER ŞEYİN İYİ GİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.