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Koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı hızla artıyor

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 222 bin 753 testte, 28 bin 731 vaka ile 1210 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 157 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 619'a yükseldi

Koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı hızla artıyor
26 Mart 2021 Cuma 09:10

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 222 bin 753 testte 28 bin 731 vaka, 1210 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 186 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928, toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, toplam vefat sayısı 30 bin  619, toplam ağır hasta sayısı 1790, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 900 bin 829 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #sağlık bakanlığı #Koronavirüs #ölüm
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