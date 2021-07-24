BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
0
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
0
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
0
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
0

Koronavirüs vaka sayısı 11 bini geçti!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 528 testte 11 bin 94 vaka tespit edildi. 60 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 215 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

Koronavirüs vaka sayısı 11 bini geçti!
24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:40

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 266 bin 550, 2'nci dozda 22 milyon 57 bin 339 ve 3'üncü dozda 3 milyon 726 bin 315 olmak üzere toplam 65 milyon 50 bin 204 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Koronavirüs #vaka sayısı
Önceki Haber
Kuzenlerin 'dut ağacı' kavgası ölümle bitti!
Sonraki Haber
6 yaşındaki çocuk, kamyonette yanarak öldü!
BioNTech'in 12-15 yaş arasına vurulmasına onay!
BioNTech'in 12-15 yaş arasına vurulmasına onay!
0
Vaka sayısı 2 haftada 2 katına çıktı!
Vaka sayısı 2 haftada 2 katına çıktı!
0
Bakan Koca uyardı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!
Bakan Koca uyardı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!
0
Vaka sayıları arttı, Bakan Koca uyardı!
Vaka sayıları arttı, Bakan Koca uyardı!
0
Havuza girerken dikkat!
Havuza girerken dikkat!
0
Bakan Koca bayram uyarısı yaptı!
Bakan Koca bayram uyarısı yaptı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.