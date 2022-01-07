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Koronavirüs vaka sayısı çok hızlı artıyor. Günlük vaka sayısı 68 bini geçti!

Koronavirüs vaka sayısı çok hızlı artıyor. Günlük vaka sayısı 68 bini geçti!
07 Ocak 2022 Cuma 08:58

Koronavirüs günlük vaka sayısında hızlı artış sürüyor. Dün test yaptıran 418 bin 823 kişiden 68 bin 413 kişi pozitif çıktı. Dün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 156 olarak açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 418 bin 823 testte 68 bin 413 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 156 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 502 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,89, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,45 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 36 bin 87, 2'nci dozda 51 milyon 798 bin 496 ve 3'üncü dozda 20 milyon 715 bin 3 olmak üzere toplam 134 milyon 863 bin 259 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'TEDBİRLERİN ÖNEMİ FAZLASIYLA ARTMIŞ DURUMDA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekanları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #vaka sayısı #sağlık
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