Koronavirüs vaka sayısında düşüş sürüyor!

Koronavirüste vaka sayısı hızla düşmeye devam ediyor. Dün yapılan testlerde yeni vaka sayısı 17 bin 426 olarak açıklandı. Dün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 138 olduğu bildirildi



Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 298 bin 252 testte 17 bin 426 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,01, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,22 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 734 bin 779, 2'nci dozda 52 milyon 897 bin 465 ve 3'üncü dozda 27 milyon 393 bin 878 olmak üzere toplam 146 milyon 243 bin 976 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.