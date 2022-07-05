ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞRILDI
ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞRILDI
0
BU BEBEĞİ GÖRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
BU BEBEĞİ GÖRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
0
AYI SALDIRISINDAN BÖYLE KURTULDU
AYI SALDIRISINDAN BÖYLE KURTULDU
0
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
0
banner776

Koronavirüs yeniden artışa geçti! Vaka sayısı dikkat çekti!

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı. Tabloda bir haftada vaka sayısının 57 bin 113 olduğu görülürken, koronavirüs nedeniyle 25 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi

Koronavirüs yeniden artışa geçti! Vaka sayısı dikkat çekti!
05 Temmuz 2022 Salı 08:36

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüsten dolayı 25 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 478 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 180 bin 444 vaka saptandı. Toplam 99 bin 57 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #sağlık bakanlığı #vaka sayısı
Önceki Haber
Bedelli askerlik ücreti de zamlandı! İşte yeni fiyat...
Sonraki Haber
Alkole yine zam geldi!
Maymun çiçeği de pandemiye neden olur mu?
Maymun çiçeği de pandemiye neden olur mu?
0
Türkiye'de insanların yüzde 71'i kendini sağlıklı sanıyor!
Türkiye'de insanların yüzde 71'i kendini sağlıklı sanıyor!
0
Karpuz peynir ikilisine dikkat!
Karpuz peynir ikilisine dikkat!
0
Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü
0
Koca: Koronavirüs vaka sayısı 2 haftada 3 kattan fazla arttı!
Koca: Koronavirüs vaka sayısı 2 haftada 3 kattan fazla arttı!
0
Koronavirüs yeniden hortladı! Bu iki belirtiye dikkat!
Koronavirüs yeniden hortladı! Bu iki belirtiye dikkat!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.