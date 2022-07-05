Koronavirüs yeniden artışa geçti! Vaka sayısı dikkat çekti!

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı. Tabloda bir haftada vaka sayısının 57 bin 113 olduğu görülürken, koronavirüs nedeniyle 25 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüsten dolayı 25 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 478 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 180 bin 444 vaka saptandı. Toplam 99 bin 57 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.