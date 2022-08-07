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Koronavirüs yeniden hortladı! Bir haftada 337 kişi öldü!

Koronavirüs yeniden hortladı! Bir haftada 337 kişi öldü!
07 Ağustos 2022 Pazar 07:51

Sağlık Bakanlığı haftalık olarak açıkladığı koronavirüs verilerini yayınladı. Verilere göre 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 406 bin 322 yeni vaka görüldü. Bu süre içerisinde ölü sayısı da 337 olarak açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid- 19 tablosu yayımlandı. Yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. 337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678'e ulaştı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık bakanlığı #Koronavirüs #vaka sayısı #ölü sayısı
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