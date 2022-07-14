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Koronavirüste bir haftalık vaka sayısı 100 bini geçti

Koronavirüste vaka sayısı yeniden artışa geçti. Yapılan açıklamada bir haftada vaka sayısının 117 bin 95 olduğu belirtildi. Ölen sayısı ise 31 olarak açıklandı

Koronavirüste bir haftalık vaka sayısı 100 bini geçti
14 Temmuz 2022 Perşembe 08:41

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 4-10 Temmuz tarihleri arasında 117 bin 95 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Koronavirüsten dolayı 31 kişi hayatını kaybederken, 61 bin 47 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 297 bin 539 vaka saptandı. Toplam 99 bin 88 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #sağlık #vaka sayısı #ölüm
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