Koronavirüste iki yıl sonra bir ilk! Bakan Koca açıkladı...

Koronavirüs salgını etkisini kaybetmeye devam ediyor. Dünkü verilere göre yeni vaka sayısı 1924 oldu. Dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 9 olarak açıklandı. Açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mart 2020 tarihinden bu yana ilk kez ölü sayısının 10'un altına düştüğünü belirtti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 127 bin 95 testte 1924 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15; 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 818 bin 414, 2'nci dozda 53 milyon 34 bin 37 ve 3'üncü dozda 27 milyon 747 bin 966 olmak üzere 147 milyon 495 bin 274 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020’DEN SONRA İLK KEZ bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." ifadelerini kullandı.