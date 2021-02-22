77 YENİ ÖLÜM!
77 YENİ ÖLÜM!
0
80'LERİN YILDIZI HAYATINI KAYBETTİ
80'LERİN YILDIZI HAYATINI KAYBETTİ
0
KAYAK TURİZMİNİN GÖZDESİ
KAYAK TURİZMİNİN GÖZDESİ
0
ÇAY TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
ÇAY TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
0

Koronavirüste ölü sayısı 28 bin 60'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 101 bin 105 testte, 6 bin 546 vaka ile 601 koronavirüs hastası tespit edildi. Dün yaşamını yitiren 77 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 60'a yükseldi

Koronavirüste ölü sayısı 28 bin 60'a yükseldi
22 Şubat 2021 Pazartesi 09:18

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 101 bin 105 testte 6 bin 546 vaka, 601 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 2 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 318 bin 182, toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, toplam vefat sayısı 28 bin 60, toplam ağır hasta sayısı 1185, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 523 bin 760 oldu.

 

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #sağlık #ölüm #koronavirüs ölü sayısı
Önceki Haber
Temizlik yaparken insan kafatası buldu!
Sonraki Haber
Yaş pasta alırken dikkat! Bir çok hastalığa neden oluyor
Yaş pasta alırken dikkat! Bir çok hastalığa neden oluyor
Yaş pasta alırken dikkat! Bir çok hastalığa neden oluyor
0
Bakan Koca normalleşme için tarih verdi
Bakan Koca normalleşme için tarih verdi
0
Çay türleri arasındaki farklar
Çay türleri arasındaki farklar
0
İzmir'de 425 bin doz aşı yapıldı
İzmir'de 425 bin doz aşı yapıldı
0
Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı
Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı
0
C vitamininin koronaya etkisi yokmuş!
C vitamininin koronaya etkisi yokmuş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.