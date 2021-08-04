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Koronavirüste ölü sayısı yeniden 100'ü geçti!

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 256 bin 163 testte 24 bin 832 vaka tespit edildi. 126 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 243 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

Koronavirüste ölü sayısı yeniden 100'ü geçti!
04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:15

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 256 bin 163 testte 24 bin 832 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 126 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 243 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,42, 2'nci doz ortalaması yüzde 44,67 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 225 bin 91, 2'nci dozda 27 milyon 725 bin 135 ve 3'üncü dozda 5 milyon 117 bin 285 olmak üzere toplam 74 milyon 67 bin 511 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verilere ilişkin, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" dedi.

Etiketler; #Koronavirüs #ölüm #korona ölüm #sağlık #Fahrettin Koca
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