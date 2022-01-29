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Koronavirüste rekor: Vaka sayısı 93 bini geçti!

Koronavirüste rekor: Vaka sayısı 93 bini geçti!
29 Ocak 2022 Cumartesi 09:11

Koronavirüs vaka sayısı Omicron varyantıyla birlikte hızlı yükseliye geçti. Dün yapılan testlerde yeni bir rekora imza atılarak 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi. Dün hayatını kaybeden insan sayısı da 210 olarak açıklandı. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 438 bin 252 testte 93 bin 586 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 503 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,47, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,35 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 396 bin 805, 2'nci dozda 52 milyon 357 bin 621 ve 3'üncü dozda 24 milyon 793 bin 257 olmak üzere toplam 141 milyon 612 bin 186 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'ENDİŞELENMEYE MAHAL YOK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #omicron #sağlık #vaka sayısı
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