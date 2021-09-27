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Koronavirüsten 228 ölüm daha!

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

Koronavirüsten 228 ölüm daha!
27 Eylül 2021 Pazartesi 08:46

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 70,18 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 443 bin 24, 2'nci dozda 43 milyon 560 bin 247 ve 3'üncü dozda 10 milyon 134 bin 137 olmak üzere toplam 107 milyon 840 bin 404 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şırnak, Bingöl, Ağrı, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık bakanı #koronavirüs ölüm #koronavirüs vaka sayısı
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