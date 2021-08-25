ELEKTRİKTEN TASARRUF İÇİN...
ELEKTRİKTEN TASARRUF İÇİN...
0
SEYDİKEMER'DE 20 HEKTAR YANDI
SEYDİKEMER'DE 20 HEKTAR YANDI
0
AİLELER DİKKAT!
AİLELER DİKKAT!
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0

Koronavirüsten 230 kişi daha öldü!

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 293 bin 37 testte 19 bin 191 vaka tespit edildi. 230 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 373 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

Koronavirüsten 230 kişi daha öldü!
25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:41

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 293 bin 37 testte 19 bin 191 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 230 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 373 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 75,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 57,47 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 46 milyon 649 bin 44, 2'nci dozda 35 milyon 672 bin 814 ve 3'üncü dozda 7 milyon 929 bin 901 olmak üzere toplam 90 milyon 405 bin 737 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'YARIN DAHA AĞIR YÜKLER TAŞIYABİLİRİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #koronavirüs ölüm #ölüm #covid ölüm
Önceki Haber
Otomobil uçuruma devrildi: 3 kişi öldü
Sonraki Haber
Ezgi Mola koronavirüse yakalandı
Aileler dikkat! Havuza giren çocuklarda...
Aileler dikkat! Havuza giren çocuklarda...
0
Koronavirüs can almaya devam ediyor. Dün 232 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüs can almaya devam ediyor. Dün 232 kişi daha hayatını kaybetti
0
Dün 206 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dün 206 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
0
Aşı sonrası ölen sağlık çalışanı olmadı!
Aşı sonrası ölen sağlık çalışanı olmadı!
0
Duygusal açlık kilo nedeni!
Duygusal açlık kilo nedeni!
0
Koronavirüs nedeni ile 204 kişi daha öldü!
Koronavirüs nedeni ile 204 kişi daha öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.