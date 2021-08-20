ÜNLÜ OYUNCU YOĞUN BAKIMDA
ÜNLÜ OYUNCU YOĞUN BAKIMDA
0
KORONAVİRÜS 216 CAN DAHA ALDI
KORONAVİRÜS 216 CAN DAHA ALDI
0
YAŞAMAZ DEDİLER AMA...
YAŞAMAZ DEDİLER AMA...
0
PAZARDA RESİTAL!
PAZARDA RESİTAL!
0

Koronavirüsten dün 216 kişi öldü!

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 292 bin 538 testte 19 bin 320 vaka tespit edildi. 216 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 743 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

Koronavirüsten dün 216 kişi öldü!
20 Ağustos 2021 Cuma 09:14

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 292 bin 538 testte 19 bin 320 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 216 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 743 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 72,99, 2'nci doz ortalaması yüzde 55,50 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 304 bin 742, 2'nci dozda 34 milyon 446 bin 15 ve 3'üncü dozda 7 milyon 362 bin 337 olmak üzere toplam 87 milyon 195 bin 574 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Muş, Gümüşhane, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'VAKANIN 20 BİNİN ALTINDA KALMASI YETERLİ DEĞİL'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #sağlık bakanı #koronavirüs ölüm #Fahrettin Koca
Önceki Haber
Erdoğan açıkladı: Aşı olmayan öğretmenler...
Sonraki Haber
Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
Pandemide evde kalan çocuk suça bulaşmadı!
Pandemide evde kalan çocuk suça bulaşmadı!
0
Koronavirüs can almaya devam ediyor. 168 kişi daha öldü
Koronavirüs can almaya devam ediyor. 168 kişi daha öldü
0
Yoğun bakımdaki genç hastaların hepsi aşısız!
Yoğun bakımdaki genç hastaların hepsi aşısız!
0
Bebek bakımında doğru bilinen yanlışlar
Bebek bakımında doğru bilinen yanlışlar
0
Plastik şişedeki tehlikeye dikkat!
Plastik şişedeki tehlikeye dikkat!
0
Koronavirüs 183 can daha aldı!
Koronavirüs 183 can daha aldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.