Koronavirüsten en az 115 bin sağlık çalışanı öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın sürecinde dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı

DSÖ’nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 74’üncüsü İsviçre’nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

Ghebreyesus, “Neredeyse 18 aydır, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları ve bakıcılar, yaşamla ölüm arasında bir yerde duruyorlar. Sayısız hayatı kurtardılar” dedi ve ‘raporlamalar yetersiz olsa da en az 115 bin sağlık çalışanı ve bakıcının başkalarına hizmet sunarken en büyük bedeli ödediğini (öldüğünü) tahmin ettiklerini’ söyledi.

“Salgın şiddetini devam ettirdiği sürece çok daha fazlasını kaybedeceğiz” uyarısında bulunan Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için herkesin üzerine düşen görevi yapması ve üreticilerin kişisel koruyucu ekipman tedarikini artırması gerektiğini vurguladı.

Pek çok sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipman, aşı ve hayat kurtaracak diğer araçlara erişim eksikliği nedeniyle kendilerini çaresiz ve korumasız hissettiğini, ‘kahramanca’ işler yaptıklarını ama ‘süper kahramanlar’ olmadıklarını dile getiren DSÖ genel direktörü, “Onlar da bizim gibi insanlar. Terliyorlar, kızıyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar” ifadelerini kullandı.