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Koronavirüsten ölen sayısı 76 gün sonra 100'ün altına düştü

Koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 76 gün sonra 100'ün altına düştü. Konuyla ilgili Bakan Koca'dan da açıklama geldi

Koronavirüsten ölen sayısı 76 gün sonra 100'ün altına düştü
05 Haziran 2021 Cumartesi 08:12

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son koronavirüs verilerine göre; 552'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 976'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi. Bu rakamların ardından 100'ün altına düşen vefat sayılarıyla ilgili Bakan Koca, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" dedi.

"AŞIDA TOPLAM 30 MİLYON DOZA ULAŞTIK"

Koca sözlerine şöyle devam etti:"Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim."


 

Etiketler; #Koronavirüs #ölüm sayısı #vaka sayısı #Fahrettin Koca
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