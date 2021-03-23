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Koronavirüsün en çok arttığı iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

Koronavirüsün en çok arttığı iller belli oldu
23 Mart 2021 Salı 14:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan; en çok azalan illerin Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz; Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir'' ifadelerini kullandı. Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Koronavirüs #Fahrettin Koca
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