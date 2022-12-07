SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
0
KANSERE ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI!
KANSERE ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI!
0
YILBAŞI HİNDİSİNE BÜYÜK ZAM!
YILBAŞI HİNDİSİNE BÜYÜK ZAM!
0
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
0

Koronavirüsün kansere etkisi ortaya çıktı!

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, yaptıkları araştırmada koronavirüsün kanser hücrelerin yayılımını hızlandırdığını belirlediklerini söyledi

Koronavirüsün kansere etkisi ortaya çıktı!
07 Aralık 2022 Çarşamba 11:46

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, klinikte tedavisi süren gönüllü 25 kişiden aldığı örneklerle Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koronavirüsün kanser hücrelerindeki etkisini araştırdı. Meme, karaciğer, kolon ve akciğer kanseri üzerinde yapılan çalışma kapsamında, koronavirüs hastalarından alınan kandan elde edilen serumlar laboratuvarlarda çoğaltılan farklı kanser hücrelerine enjekte edildi. 1 yılı bulan araştırmanın sonucuna göre; serumların verildiği kanser hücrelerinin, 'metastaz' adı verilen bir süreç içerisine girdiği, yani başka organ ya da dokulara yayılma potansiyellerini artırdığı ortaya çıktı. Elde edilen sonuçlar ise uluslararası tıp alanındaki bilimsel makalelerde yayınlandı. Uluslararası yayınlarda çalışmalarının referans alındığını belirten Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, "Koronavirüsün etkisiyle akciğerlerdeki parçalanmış hücrelerden saçılan sitokinler ve diğer virüslerle ilişkili partiküller kana karışıp tüm vücuda yayılabiliyor. Eğer bu kişide kanser varsa, kanserli alana da bu partiküller kan yoluyla ulaşıyor. Bu durumun kanser hücrelerinde nasıl bir etki uyandırdığını yaptığımız araştırma ile inceledik" dedi.

ÖLÜMCÜL SONUÇLARA NEDEN OLUYOR

Klinikte tedavi gören 25 gönüllü koronavirüs hastasından kan örneği aldıklarını belirten Doç. Dr. Saygıdeğer, "Kanı ayrıştırarak içerisinde bulunan virüslerden salınan partikülleri ve akciğer hücrelerinden salınan stokinleri serum formuna getirdik. Bu serumları laboratuvarlarda çoğaltılan farklı kanser hücrelerine uyguladık. Serumun, meme, karaciğer, kolon ve akciğer kanserlerinin hepsinde, kanser hücrelerinin bir yerden başka bir yere hareketini, yani ölümcül sonuçlara neden olan metastazı artırdığını belirledik. Kanser hücreleri, hücreler arası bağlantılarını 48 saat içinde kaybedip bulunduğu dokudan ayrılıp başka yerlere göç edebilme özelliği kazanıyor" diye konuştu.

KORONAVİRÜS SONRASI METASTAZ GÖRÜLDÜ

Bazı kanser hastalarının ise koronavirüs geçirdikten sonra 6. ayda artmış akciğer metastazı gösterdiğinin de çalışmada tespit edildiğini dile getiren Doç. Dr. Saygıdeğer, "Literatürde kanserli hastaların koronavirüse yakalandığında immün sistemin bir şekilde kanser hücresi ile savaştığı iddiasıyla yayınlanan birkaç çalışma vardı. Biz de bu çalışmalardan yola çıktık ancak bizim sonuçlarımız genellikle hücrelere daha kötü etki ettiğini gösterdi. Hatta biri kolon biri de yumurtalık kanseri olan hastaların koronavirüs geçirdikten sonraki 3'üncü ve 6'ncı aylardaki tomografi görüntülerinde akciğerlerinde bir anda yaygın ilerleme olduğunu gördük. Yayınımızda da bunları toparlayarak, uluslararası literatürle paylaştık."

KALABALIK VE HASTANE ORTAMINA DİKKAT

Kanser hastaları pandemi dönemi büyük zorluklar yaşadığına da değinen Doç. Dr. Saygıdeğer, şu önerilerde bulundu:

"Pandemi döneminde kanser hastalarına öncelik verilmesine rağmen hastaların kendisi de evden çıkmaya korktuğu için tanı ve tedavilerinde gecikmeler oldu. Bir de üstüne koronavirüs geçirilmesi bu hastaların bir kısmını, tam da ne olduğunu anlayamadan daha hızlı kaybetmemize neden oldu. Artık belki daha hafif geçiriliyor ama duyarlı hasta gruplarında immün sistemleri daha zayıf olabileceğinden, virüs ağır seyredebilir. Tüm kanser hastalarının koronavirüse yakalandıklarında mutlaka hekimlerine danışarak tedavilerini tamamlamalarını, hastanelerde ve kalabalık ortamlarda özellikle dikkatli olmalarını, kişisel koruyucu ekipmanlarını mutlaka kullanmalarını öneriyorum."

Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer'in yaptığı bu araştırmanın sonuçları uluslararası bilimsel yayınevleri SpringerLink, MDPI ve Frontiers'in konuyla ilgili yayınladığı makalelerde yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #kanser #sağlık
Önceki Haber
3 gün işkence edip, cesedini yakmışlardı! Özler Yörük cinayetinde ceza yağdı!
Sonraki Haber
Güzelbahçe Belediyesi’nden kömür yardımı
Aileler dikkat! Çocuğunuz sürekli oyun oynuyorsa...
Aileler dikkat! Çocuğunuz sürekli oyun oynuyorsa...
0
Tıp dünyası şaşkın! Karadul örümceği zehirlenme vakalarında dikkat çeken artış!
Tıp dünyası şaşkın! Karadul örümceği zehirlenme vakalarında dikkat çeken artış!
0
Üçlü virüs uyarısı: Ölümcül olabilir!
Üçlü virüs uyarısı: Ölümcül olabilir!
0
Bakan Koca'dan SMA hastaları ile ilgili önemli açıklama
Bakan Koca'dan SMA hastaları ile ilgili önemli açıklama
0
Öksüren herkes maske takmalı!
Öksüren herkes maske takmalı!
0
Bakan Koca'nın açıklaması, SMA'lı hastalara umut oldu!
Bakan Koca'nın açıklaması, SMA'lı hastalara umut oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.