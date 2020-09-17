Kozmetik ameliyatlar, göz hekimlerinin alanıdır

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), göz ve göz çevresine ilişkin kozmetik ameliyatların göz hekimlerinin temel uygulama alanı içinde yer aldığını duyurdu.

Kamuoyunda oluşabilecek yanlış algılara dikkat çeken TOD Genel Başkanı İzzet Can, Oküloplastik ve Orbita Cerrahisi olarak tanımlanan bu uygulama alanının yüzyılı aşkın süredir göz hekimleri tarafından biçimlendirildiğini aktardı.

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği, göz hekimlerinin göz çevresi kozmetik ameliyatlara girmesiyle ilgili kamuoyunda geliştiği gözlenen yanlış algılara açıklık getirdi. Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı İzzet Can, göz çevresi hastalıklarının tedavisi ve kozmetik cerrahi uygulamalarının Oküloplastik ve Orbita Cerrahisi ile gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Çalışma alanlarından biri

Can, "Oküloplastik ve Orbita Cerrahisi, tüm dünyada ve ülkemizde yüzyılı aşkın süredir göz hekimlerinin, kulak burun boğaz ve plastik cerrahların çalıştığı ortak alanlar olmakla birlikte göz hekimlerinin temel uygulama alanı içinde yer almaktadır. Bu alandaki uygulamaların en önemlilerinin göz hekimleri tarafından tarif edildiği, tüm bilimsel literatürde pek çok örnekle belgelenmiştir" dedi.

İzzet Can, "Ne yazık ki bu konuda zaman zaman gerçeklerle örtüşemeyecek iddialar gündeme gelmekte fakat hurafeden öteye geçmemektedir. Göz hekimlerimizin aldığı Oküloplastik Cerrahi Eğitimi de, göz hastalıkları uzmanlık eğitim müfredatında bulunan ve çalışma alanı olarak göz çevresi kozmetik ve fonksiyonel uygulamaları içeren bir eğitim programıdır" açıklamasını yaptı.

Yoğun şekilde devam ediyor

Prof. İzzet Can, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konu ile ilgili ameliyatların büyük bir kısmı Sağlık Bakanlığı Göz Hastalıkları Eğitim Kliniklerimiz ve üniversite/vakıf hastanelerimizdeki Göz Hastalıkları Anabilim Dalları'nda halihazırda yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca göz hastalıkları asistan eğitim programı içinde ve mezuniyet ile uzmanlık sonrası eğitim programlarında bu konu yoğun olarak yer almaktadır."

Göz çevresi ve göz kapaklarına yönelik yapılan ameliyatlar, sadece kozmetik amaçlı değil, aynı zamanda fonksiyonel amaçlarla körlüğün engellenmesi, görmenin arttırılması ve göz sağlığının korunması hedefiyle gerçekleştiriliyor.