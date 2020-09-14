Kronik hastalar dikkat etmeli

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Kalender; bu dönemde etkisini artıran covid-19 virüsünün özellikle ileri yaş ve kronik hastalıklara sahip olanlar kişileri daha çok etkilediğini belirerek uyarılarda bulundu.

Dr. Aydın Kalender, bu kişilerin pandemi nedeniyle uzun süre takip, tedavi ve kontrollerini aksatmaları halinde, kronik hastalıklardaki olumsuz durumun covid-19 enfeksiyonunun daha da ağır seyretmesine neden olduğunu vurguladı.

Kronik hastalıklara sahip olanlar hakkında bilgi veren Dr.Kalender, "Diyabet, hipertansiyon, romatizmal hastalıklar, kortizon ve bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi alanlar, obezite, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, kan hastalıkları olanlar covid-19 sürecinde risk gurubundalar. Covid-19 nedeniyle hastanede yatırılarak tedavi edilen hastaların %90-95'i hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi en az bir kronik hastalığı olanlar oluşturmakta. Sosyal mesafe, steril ortam gibi uygun koşulların sağlandığı ve öncelikli olarak pandemi hastanesi statüsünde olmayan hastanelerde en azından 3 ayda bir yüz yüze veya online olarak kontrollerinin yapılması, hekim muayene ve görüşünün alınmasının önemini vurgulamak isterim" diye konuştu.

Yılda bir kontrol

Sağlıklı olmak için bütüncül bir yaklaşımın önem taşıdığını kaydeden Dahiliye Uzmanı Dr. Kalender; "Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımladığı üzere sağlık fiziken, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Sağlıklı olmak için bütüncül bir yaklaşım önemlidir. Bu parçaların herhangi bir noktasında çıkabilecek problemler sağlığımıza olumsuz katkı yapmaktadır. Kişinin herhangi bir şikayeti olmasa bile, bir hekim tarafından bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve mutlaka yılda bir defa check-up yaptırması gerekir'' diye konuştu.

Kalender, "Paketlenmiş ve raf ömrü uzatılmış, işlenmiş gıdalardan uzak durun. Mısır veya glikoz şurubu içeren besinleri tüketmeyin. Karbonhidrat tüketimini en aza indirin. Sık ve az beslenin, bol sıvı tüketin. Mevsim meyve ve sebzelerini tüketmeye özen gösterin. Kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 30-40 dakika hafif bir egzersiz yapın. Alkol ve sigara tüketimini azaltın. Ruhsal ve sosyal açıdan bakılınca; düzensiz uyku ve yaşam şekli, yoğun stres, sosyal olumsuzluklar, yüksek kaygı düzeyi (özellikle sürekli hasta olmaktan korkma, diğer aile fertleri için endişelenme vb.), vücudun bağışıklık sitemini baskılar. Ayrıca yaz mevsiminin bitişi, sonbahara geçiş ile değişen sıcaklık ve soğuk hava vücudun bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği için, iklime uygun şekilde giyinmenin ve beslenmenin önemini tekrar vurgulamak isterim" dedi.

Covid-19 hastalığının nasıl seyredeceği ve aşı konusunda henüz yeterli bilgilere sahip olmadığımızın da altını çizen Dr. Kalender, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hastalık aynı yaş ve benzer sağlık durumuna sahip kişilerde bile farklı sonuçlar gösterebiliyor. Bu hastalığı ne kadar geç geçirirsek o kadar iyi. Kronik hastalıkları olanlar ve ileri yaş grubu öncelikli olmak üzere, covid seyrinde ikincil olarak görülebilecek enfeksiyonlar açısından mutlaka zatürre ve grip aşılarını yaptırmaları gerekmektedir. Covid-19 hastalık belirtileri olan yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, kas ağrıları, şiddetli halsizlik, iştahsızlık, ishal, koku ve tat kaybı vb. göstermeniz halinde mutlaka doktorunuza başvurun. Pandemi sürecinin devam etmesi ve yatış gerektiren hasta sayılarının giderek artması nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamaması için sağlık bakanlığımızın öncülüğünde sosyal mesafe, hijyen koşulları ve diğer kurallara mümkün olduğunca uyulması gerekir."



