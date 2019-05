Kronik stres kanser nedeni

Prof. Dr. Zafer Cantürk uzun süre devam eden kronik stresin kanser için en önemli neden olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Cantürk, "Stres hepsinin üzerinde bir sebep. Strese çok maruz kalırsanız bağışıklık sistemi baskı altına alındığı için kanser oluşur" dedi

Kanserin sigara, hava kirliliği gibi pek çok nedeni olduğunu ifade eden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, stres faktörüne ise özellikle dikkat çekti ve şunları söyledi: Kansere stres, sigara, hava kirliliği ve aşırı tüketilen hayvansal gıdaların neden oluyor. Fakat stres zaten hepsinin üzerinde bir sebep. Bağışıklık sistemimiz stres ile bozuluyor. Yoksa hepimizin vücudunda her gün birkaç tane kanser hücresi oluşuyor. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlüyse, bu kanser hücreleri yok ediliyor. Ama bağışıklık sistemi güçlü değilse gidip bir yere yerleşiyor ve orada anarşik şekilde çoğalıyor. Strese çok maruz kalırsanız bağışıklık sistemini baskı altına alındığı için kanser oluşur."

Kanser hücrelerinin bir anda büyümediğini belirten Prof. Dr. Cantürk, psikolojik travmaların oluş süresiyle, kanserin oluşum süresi arasında rastlantısal bir şekilde ilişki gözlemlediklerini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: Biz bunu küçük örneklerle görüyoruz. Çok fazla karşılaştırmalı çalışmalarımız yok ama mesela bir hasta geliyor meme kanseri tanısı koyuyorsunuz. 5-6 yıl önce geçirdiği ciddi bir psikolojik travmadan bahsediyor. Birini kaybetmiş veya çocuğuna bir şey olmuş. Yani tam ona uyuyor. Çünkü kanser hücreleri bir anda büyümezler. Bir hücreden 2 hücreye, 2 hücreden 4 hücreye, 4 hücreden 8 hücreye, 1 santimetreden 2 santimetreye çıkarlar. Yani bir gecede 1 santimetreden 10 santime çıkan bir kanser yok. Dolayısıyla uzun bir zamanda kanser dokusu, kanserli doku olarak karşımıza çıkıyor. Onun için bizim zamanında, bunların erken tanısını sağlayacak mekanizmaları iyi çalıştırmamız lazım.

Erkeklerde prostat

Prof. Dr. Cantürk erkeklerde daha çok prostat ve akciğer kanserlerinin görüldüğünü açıklayarak, şöyle konuştu: Genellikle 100 meme kanserli kişiden 1 tanesi erkektir. Erkeklerde prostat ve akciğer kanserleri daha çok görülüyor. Akciğer kanseri kadınlarda da sık görülüyor ama erkeklerde daha sık görülüyor. Belki sigara tüketimiyle alakalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın son 15 yıldaki en önemli projelerinden bir tanesi, sigara tüketiminin engellenmesi, sigara ile ilgili mücadeleleridir. Fakat bu mücadeleye rağmen yine de çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Biz bile hastanede sigaranın engellenmesi için çok gayret gösteriyoruz. Personelimizin sigara içmemesi için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Ama yine de insanlar sigarayı bırakamıyorlar. Sigara içen çok yakın dostlarımız var. Bırakmalarını istiyorum ama bırakamıyorlar. Ben yine de şöyle düşünüyorum sigara bırakılamayacak bir alışkanlık değildir. Yeter ki bırakmak isteyiniz. Ben öyle insanlar gördüm ki, günde 3 paket sigara içip her gün alkol tüketen insanlar bir olaydan sonra tamamen kesebiliyor. Demek ki bu kesilebiliyorsa herkes kesebilir. Sigaranın sağlığa zararı yüzde 100. Kanserin başlıca sebepleri arasında sigara, hava kirliliği, hayvansal gıdalar ve her kanserin kendine has sebepleri var. Mesela, kadınlarda rahim ağzı kanserine bir virüsün neden olduğu söyleniyor. Karaciğer kanserleri hepatit B, hepatit C virüsleri bulaşmış olan kişilerde daha sık görülüyor. Ama tek neden olarak söylemek mümkün değil." n DHA

Ölüm oranı azalıyor

Prof. Dr. Cantürk yaşanan tıbbi ve teknolojik ilerlemelerle pek çok kanserde ölüm oranının azaldığını belirterek, "İnsanların, bunlara neden olabilecek kimyasallara, gıdalara ve strese maruz nedenini azaltmamız lazım. Bütün bunların azaltılmasına rağmen kanser sıklığı artıyor gibi görünüyor. Pek çok kanser için kanser sıklığı artıyor derken, bizim tanı olanaklarımızın artması dolayısıyla da kanser sıklığı artıyor. Pek çok kanserde de ölüm oranları azalıyor. Mesela meme kanseri bunlardan bir tanesi. Sıklığı artıyor ama ölüm oranı azalıyor. Çünkü erken tanıyoruz, erken tedavi ediyoruz. Tedavi seçenekleri çok daha başarılı. Çok çeşitli tedavi seçenekleri çıkıyor. Dolayısıyla ölüm oranları azalıyor" dedi.