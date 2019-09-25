Küçük Emine kök hücre bağışı bekliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Abdullah ve Ayşe E'nin, bağışıklık sistemi rahatsızlığı bulunan 7 yaşındaki kızları Emine için kök hücre bağışı etkinliği düzenlenecek.

Baba Abdullah E. kronik granülomatöz hastalığı teşhisi konulan kızı Emine'nin hayatının en ufak bir enfeksiyonda bile riske girdiğini söyledi, "Aynı hastalık yüzünden 4 yıl önce 2 yaşındaki bir evladımı kaybettim. Bir daha böyle bir acı yaşamak istemiyoruz" dedi.Abdullah E, özellikle Türk kökenlilerin bağışta bulunmasının kızının şansını daha da artıracağına dikkati çekerekŞöyle dedi: "Doktorlar bu rahatsızlığın tedavisi için gereken kök hücrenin, Türkiye ve o coğrafyadan gelenlerde bulunma şansının daha fazla olduğunu söylüyor. O nedenle herkesi bağış etkinliğine davet ediyorum. Bu konuda destek olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu. Bağış etkinliği, Alman Kemik İliği Bankası organizasyonuyla 3 Ekim'de başlayacak.