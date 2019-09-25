Küçük Emine kök hücre bağışı bekliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Abdullah ve Ayşe E'nin, bağışıklık sistemi rahatsızlığı bulunan 7 yaşındaki kızları Emine için kök hücre bağışı etkinliği düzenlenecek.

Küçük Emine kök hücre bağışı bekliyor
25 Eylül 2019 Çarşamba 14:24

Baba Abdullah E. kronik granülomatöz hastalığı teşhisi konulan kızı Emine'nin hayatının en ufak bir enfeksiyonda bile riske girdiğini söyledi, "Aynı hastalık yüzünden 4 yıl önce 2 yaşındaki bir evladımı kaybettim. Bir daha böyle bir acı yaşamak istemiyoruz" dedi.Abdullah E, özellikle Türk kökenlilerin bağışta bulunmasının kızının şansını daha da artıracağına dikkati çekerekŞöyle dedi:  "Doktorlar bu rahatsızlığın tedavisi için gereken kök hücrenin, Türkiye ve o coğrafyadan gelenlerde bulunma şansının daha fazla olduğunu söylüyor. O nedenle herkesi bağış etkinliğine davet ediyorum. Bu konuda destek olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu. Bağış etkinliği, Alman Kemik İliği Bankası organizasyonuyla 3 Ekim'de başlayacak.

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