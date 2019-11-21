Kuruyemişteki küfe dikkat

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, badem ve yer fıstığı gibi kuruyemişleri severek tükettiğimizi hatırlattı, "Ara öğünler başta olmak üzere, sıkça tükettiğimiz bu kuruyemişler bazı tehlikeliri de içermektedir" dedi.

Saner, özellikle kuruyemişlerdeki aflatoksin riskine karşı tüketicileri uyararak şunları söyledi: "Badem ve yer fıstığı çok uzun bir serüvenin ardından tarladan bize ulaşıyor. Bu serüven boyunca da ürünlerin üzerinde gözle görülmeyen bazı küfler aflatoksin denilen bir toksini oluşturabiliyor. Aflatoksin küfü Dünya Sağlık Örgütü tarafından kansere yol açan maddeler listesinde bir numaralı madde olarak yer alıyor" dedi. Başkan saner, badem ve yer fıstığı gibi kuruyemişleri alırken aflatoksin riskine karşı madde madde dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı: "Ürünün resmi kontrollerden geçmiş olduğundan emin olun. Nerede, kimin tarafından üretildiğini; tavsiye edilen tüketim tarihini bilin. El değmeden tüketiciye ulaştığından emin olun. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinli ve resmi kontrollerden geçen ürünlerin tercih edin. Üretildikten sonra dış etkenlere karşı koruyucu paketle tüketiciye ulaşmış olmasıNa dikkat edin."

Kötüy yağları kovar

Diyetisyen Berrin Yiğit de badem ve yer fıstığı tüketiminin önemli olduğunu söyledi, "Yağlı tohumlar iyi tohumlardır. İyi yağlar depo yağları vücuttan kovar. Bu nedenle, badem ve yer fıstığı tüketimi önemlidir. Açlığı kontrol etmek için ara öğünlerde badem ve yer fıstığı gibi yağlı tohumların iyi birer alternatif olUr. Miktar olarak da günde 20 adet badem, 40 adet yer fıstığı yenebilir" diye konuştu.