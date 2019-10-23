LED ekranlar uykuyu haram ediyor

Bilinçsizce kullanılan uyku haplarının ölüme neden olabileceği uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M. Emin Akkoyunlu, "Uyumak için kendimize karanlık ortam hazırlayın ve zaman verin. Ev içi aydınlatmalardan cep telefonları ve tabletlere, bilgisayarlardan televizyonlara kadar günlük hayatın parçası olan her cihazda kullanılan LED'ler güneş ışığını taklit ederek beyinde gündüz algısı oluşturuyor" dedi.

LED ekranlar uykuyu haram ediyor
23 Ekim 2019 Çarşamba 13:53

Hayatın her alanında var

Yatmadan önce televizyona, telefona ve bilgisayara bakmak beyinde kortizon gibi stres hormonları salgılayarak uykuyu dağıtTığını söyleyen Dr. Akkoyunlu, "Zaten aydınlatılmış ya da ışıkla kirletilmiş şehir uykumuzu kaçırırken, kullanılan cihazlarda uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Güne uykusunu almadan başlayanlar uyanık kalmak için kafein gibi uyarıcı maddeler tüketerek problemi körüklüyor. Uykuda faz kayması dediğimiz bu durum bugün hiç de küçümsenmeyecek bir boyuta ulaştı. 1940'lar ve günümüzü kıyasladığımızda ortalama iki saat geç uyuyoruz bu da sağlığımızı bozuyor" diye konuştu. Kahveyle uyanık kalmanın büyük hata olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, "Kahve bugün petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ikinci ürün durumuna geldi. Öte yandan uykuya dalmak ve gündüz uyanık kalmak için uyku hapları gibi medikal ürünlerden medet umuyoruz. Bu ilaçlar doktor kontrolünde ve nedene yönelik tedavisi olmadan kullanıldığında kronik uyku ve psikolojik bozukluklarından ölüme kadar giden ciddi tehlikelere yol açıyor" dedi.


 


Kaynak: DHA
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