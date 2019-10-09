Mamaya erken başlamak sakıncalı

Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, annelere 24 ay emzirme önerilmesine rağme, bunun gerçekleşme oranının oldukça düşük olduğunu belirtti, "Ülkemizde ilk 6 ayda sadece anne sütüyle devam etme oranı yüzde 9 civarında kalıyor.

Doğumun birinci günü mamaya başlama oranı yüzde 50. Genel olarak maalesef mamaya çok erken başlanıyor." dedi. Sütün bırakılmasının nedenleri arasında annenin sezaryenle doğum yapmasının bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Biri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezaryenle doğumda anestezinin veannenin ağrılarının etkisi gibi nedenlerden dolayı anne ile bebeğin buluşma süresi uzuyor. Doğumda ilk anda anne ile bebeğin buluşması emzirmeyi tetikleyen en önemli faktör. Bu kanıtlanmış bir şey. Doğumdan sonra anneyle bebeği en kısa sürede bir araya getirmek gerekiyor. O zaman kadının süt salgısı hızlıca devreye giriyor."

Anne sabretmeli

Doğum yapan bir annenin ilk birkaç gün sütünün yoğun olmamasının normal olduğunu anlatan Biri, "O çok az gelen süt de bebek için yeterli ve doyurucudur. Bebek, çok az miktarlarda süte ihtiyaç duyar. Annelerin emzirme sürecinde mamaya geçmek için acele etmemesi gerekiyor. Bu süreçte anne, aile ve sağlık personeli sabırlı olmalı. Doğum da emzirmek de sabır istiyor. Aceleye gelmiyor." dedi.