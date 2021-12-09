Maske, mesafe unutuldu grip vakaları arttı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, maske, mesafe ve hijyen kurallarına yaşanan gevşemeyle birlikte grip olgularında dünya genelinde bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı da grip aşısının önemini hatırlattı

Pandemi sonrası özellikle maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesiyle solunum yolu enfeksiyonlarında düşüş yaşandı. Ancak son dönemde maske, mesafe ve hijyen konularındaki gevşeme ile solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandı.

Pandemi nedeniyle alınan önlemlerle yaklaşık 2 yıldır sahada yer almayan grip olgularında dünya genelinde bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Varyantlarda maske, mesafe ve el hijyeni koruma sağlayacak. Bu diğer solunum yolları virüslerinde de korunmayı artıracak. Özellikle influenzanın aramızda 2 yıldır yaygın dolaşmaması bize genel olarak rahatlık sağladı. Dünya geneline baktığımızda hem Dünya Sağlık Örgütü hem Sağlık Bakanlığı'nın belli hasta grupları için aşı önerisi var. 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları için grip aşılamaları başladı. Ben de aşımı oldum. Bu sezon Delta ve Delta plus gibi tüm varyantlarla birlikte grip olgularında kıpırdanma bekliyoruz. Dünya geneline baktığımızda bizden daha önce soğuk iklime giren ülkelerde grip görülmeye başlandı. İnsanlar, maske ve mesafede kurallarından bıktı. Sosyal ve toplum kültürü açısından iç içe yaşayan insanlarız. Kalabalık aile ortamında mesafeyle birlikte maske takmak, samimiyetsizlik gibi algılanabiliyor. Bunu böyle değerlendirmemek lazım. Halihazırda Delta ve Delta plus varyantı ile iç içeyiz. Ayrıca solunum yolu enfeksiyonlarıyla da uğraşacağız gibi görünüyor. Solunum yolu virüslerini önlemede ve korunmada maske ve mesafe bizim için yeterli önlemler" diye konuştu.

'600 BİNE YAKIN KİŞİYİ GRİPTEN YİTİREBİLİYORUZ'

Gribin hafife alınmaması gerektiğini dile getiren İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı ise, "Dönemin başında Avrupa'daki birçok sağlık kuruluşundan bu sene gribin daha şiddetli geçeceğine yönelik açıklamalar oldu. Bulunduğumuz günler gribin yeni yeni arttığı günler. Geçen sene maske, mesafe ve hijyen gibi Covid-19 tedbirlerine çok katı uyulduğu için normalden çok daha hafif geçirdik. Ancak bu sene gerek okulların açılması, gerek maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilememesi nedeniyle gribin daha da artması yönünde kaygılarımız var. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Pandemi kurallarına uyalım. Kapalı alanlardan uzak duralım. Bunlara uymak sizi Covid-19'dan olduğu gibi gribal enfeksiyonlardan da koruyacaktır. Gribi hafife almayalım. Dünya nüfusunun yüzde 20'si olan 1 milyara yakın kişi, her yıl gribi yakalanıyor. Dünya üzerinde 600 bine yakın kişiyi gripten yitirebiliyoruz. Bundan dolayı özellikle ileri yaştaki kişiler, gebeler, kronik hastalığı olanlar, solunum yetmezliği ve kalp sorunu olanlar, grip aşılarını ihmal etmesinler" ifadelerini kullandı.