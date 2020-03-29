Maydonoz ve roka vücuda faydalı

Ödem oluşumunun vücutta su tutulması olarak tanımlandığını belirten Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, ödemin hücre içi sıvının hücre dışına çıkmasıyla doku aralarında ve cilt altında sıvı birikmesiyle meydana geldiğini söyledi.

Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin, vücuttan fazla suyun atılımına yardımcı olduğunu hatırlatan Gözde Artan, "Kahvaltılarınıza, salatalarınıza maydonoz, roka, dereotu ve salatalık gibi besinleri de ekleyin" dedi. Artan, özellikle diyette olanların sıklıkla karşılaştığı ödem sorununun giderilmesi için yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı: "Ödemin en önemli nedenlerinden biri yetersiz su tüketimidir. Bir kişinin içmesi gereken su miktarı kilo başına 30 ml'dir. Örneğin 60 kg. olan bir kişinin günde en az 2,5 litre su tüketmesi gerekir. Eğer gün içinde çok fazla çay, kahve ve kafeinli içecek tüketimi varsa, su tüketimini artırın. Yemeklerinizi pişirirken az tuz kullanın, yemeklerinize tuz yerine, baharatlarla tat vermeyi deneyin. Aşırı tuz içeren turşular, salamura gıdalar ve konserve tüketimine dikkat edin. Tam buğday, tam tahıl, çavdar ve bulgur gibi glisemik indeksi yüksek gıdaların tüketimi, ödem oluşumunu azaltacaktır. Haftada en az 3 - 4 kez, 30 - 45 dakika arası bir yürüyüşü ya da sevdiğiniz bir sporu hayatınıza katın. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, vücuttan fazla suyun atılımına yardımcı olur. Kahvaltılarınıza, salatalarınıza maydonoz, roka, dereotu ve salatalık gibi besinleri de ekleyin" Ödemin, ciddi hastalıkların da habercisi olabileceğini de kaydeden Gözde Artan, "Özellikle böbrek ve karaciğer hastalıkları, hormonal bozukluklar, kalp - damar hastalıkları ödemin nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca kadınlarda regl dönemi öncesi ve sırasında, menopoz döneminde, beslenmeye bağlı olarak, yetersiz su tüketimiyle ve fiziksel aktivite yetersizliğinde de ortaya çıkan bu problem, tartıda kilo artışı olarak görülebiliyor" bilgisini verdi.