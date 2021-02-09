Meme büyütme, kadınlar nezdinde sıklıkla tercih edilen işlemlerden biridir. Meme büyüklüğünden hoşnut olmayanlar, büyütme operasyonuna başvurmaktadır. Tıp alanında ki gelişmeler, tıbbi cihaz kullanımları neticesinde meme büyütme operasyonları, başarılı şekilde gerçekleşmektedir

Meme büyütme , kadınlar nezdinde sıklıkla tercih edilen işlemlerden biridir. Meme büyüklüğünden hoşnut olmayanlar, büyütme operasyonuna başvurmaktadır. Tıp alanında ki gelişmeler, tıbbi cihaz kullanımları neticesinde meme büyütme operasyonları, başarılı şekilde gerçekleşmektedir.

İlk defa meme büyütme ameliyatı olacak kadınları korku kaplamaktadır. Çünkü meme büyütme ameliyatının riski var mı konusunda endişeler duyulabiliyor. Doğru estetik uzmanlar tarafından işlemlerin yapılması, başarılı bir ameliyat sürecinin oluşmasını sağlamaktadır.

Meme Büyütme Ameliyatı Risk Durumu Nedir?

Her ameliyat sürecinde olduğu gibi meme büyütme operasyonunda da risk bulunmaktadır. Meme ameliyatının augmentasyon plastisi olmasından dolayı risk unsuru taşıması kaçınılmazdır. Fakat her meme büyütme ameliyatını yapacak olanlar için risk doğuracak diye bir kaide yoktur. Ameliyatı gerçekleşecek olan kişinin, bünyesine bağlı değişkenlik gösterme durumu söz konusudur. Göğüs büyütme ameliyatı risk faktörlerinin şu şekilde oluşma ihtimali olabilir. Bunlar;

Enfeksiyon sıkıntılarının yaşanması

Meme ağrısının başlaması

Meme ucunda meydana gelen hissizlik durumu

Meme ucunun acıması

İmplant kaçağı sorunlarının görülmesi

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrasında Hamile Kalmanın Zararı Var Mıdır?

Meme boyutundan memnun olmayanlar, meme büyütme ameliyatına başvurmaktadır. Yapılacak meme büyütme işlemlerinde, kişinin bünyesine orantılı olması planlanıyor. Meme ameliyatlarında mutlaka meme çapının elverdiği ölçüde bir büyüklük olması sağlanır.

Meme ameliyatında meme büyüklüğü omuz, boyun ve meme çapı ölçülerek hazırlanmaktadır. Protezin büyüklüğü sizin için çok küçük olabilir ama bir başka kişiye büyük gelebilir. Bu yüzden vücut yapınızla orantılı olacak şekilde bir meme büyütme işlemi gerçekleşmektedir.

Son zamanda meme büyütme operasyonlarına ilişkin, merak duyulan çok fazla konular olabiliyor. O konulardan biri de meme büyütme ameliyatı sonrasında hamile kalmanın zararı var mı sorusudur. Meme ameliyatını olmuş ve daha sonrasında hamile kalmış olabilirsiniz. Bu durum hamilelik sürecinde, risk ortamını yaratmayacaktır. Fakat emzirme dönemine dair bazı sıkıntılar yaşama ihtimali oluşabilir. Emzirme işlemi gerçekleşirken meme bölgenizde istemediğiniz sarkma durumu yaşanabilir. Memenizde deformasyon ve sarkmanın olmasını istemiyorsanız, yakın süreçte gebe kalmamanız daha doğru olacaktır.

Meme Büyütme Ameliyatının Yaratacağı Ağrı Komplikasyonları

Meme büyütme ameliyatının gerçekleşmesinden sonra, gerçekleşebilecek yan etkilerden biri ağrılar olabilir. Özellikle meme ucu bölgesinde, meme ameliyatını gerçekleştiren kişileri rahatsız edecek ağrılar yaşanabilir.

Meme uç bölgesinde ki ağrılardan şikayetçi olma durumu söz konusu olabilir. Doktorunuz tarafından ağrıyı dindirmeyi sağlayacak birtakım ilaç tavsiyesi verilmektedir. Her ameliyatın kendi içerisinde zorlukları bulunur. Bu yüzden ameliyat olacak hastalarında, tüm bu yaşanabilecek olumsuzlukları da göze almaları gerekecektir.

Meme büyütme estetiği sonrasında, göğüs bölgesine batar gibi bazı ağrılar saplanabilir. Fakat bu ağrıların belirli bir zamana kadar bu sızıntıyı yapacağını ve daha sonrasında yavaş yavaş ağrıların geçeceğini söyleyebiliriz. Zamanla ağrılarınız kaybolmaya başlayacağından dolayı gözünüzde çok fazla büyütmenize gerek kalmayacaktır. Meme protezin kaydığı zamanlarda, bu tarz ağrılar yaşanabilir. Böyle bir durum yaşandığı zaman ise meme cerrahları tarafından, protez çıkarma işlemi gerçekleşir. Çıkarılan protez yeniden, daha düzgün şekilde takılır.