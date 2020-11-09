Meme kanseri için öneriler

Yaşamı tehdit eden koronavirüste meme kanseri hastaları en riskli grup içinde yer alıyor. Pek çok kişi koronavirüs endişesi ile hastaneye gitmek istemediği için erken tanı şansını yakalayamıyor ya da tedavisini aksatabiliyor.

Koronavirüs sürecinde cerrahi operasyonların ertelenmesi de ileri evre meme kanseri oranının artmasına neden oluyor. Bunun yanında meme kanserli hastaların Covid-19 sürecinde kendilerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Meme Merkezi'nden Doç. Dr. Fatih Levent Balcı, koronavirüs sürecinde meme kanseri hastalarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Tüm kanser hastaları gibi meme kanseri hastaları da bağışıklık sistemleri olumsuz etkilendiği için enfeksiyonlara açık hale gelebilmektedir. Bu nedenle meme kanseri hastalarının da mümkün olduğunca kalabalık yerlerden uzak durmaları, hastalık bulaşma riski olan nesnelere temas ettikten sonra ellerini bol su ve sabunla 30 saniye yıkamaları, maske kullanmayı ihmal etmemeleri, ağız, yüz, burun ya da gözlerine elleriyle dokunmamaları, beslenmelerine dikkat etmeleri, uyku düzenlerini bozmamaları, günde en az 20 dakika hafif egzersiz yapmaları ve doktorlarının tavsiye ettiği vitaminlerden faydalanmaları gerekmektedir.

Tedavi kesintisiz devam etmeli

Meme kanseri hastaları, koronavirüs endişesiyle tedavilerini aksatmamalıdır çünkü meme kanseri asla ertelenebilecek bir durum değildir. Koronavirüs riski açısından dışarıda olmak ile hastanede bulunmak arasında bir fark bulunmamaktadır. Öncelikle koronavirüs şüphesi bulunan meme kanseri hastalarının hekimleriyle irtibatta olması gerekir. Eğer hastanın Covid-19 temaslı yakını varsa da bu durum doktora bildirilmelidir. Yakınlarında ya da kendisinde Covid-19 bulunmayan, kan değerleri normal olan kanser hastalarında tedavi süreci aynen devam etmelidir. Bazı oral yoldan tedavi alan kanser hastalarında ev ortamında süreç devam etse de, kemoterapi ya da cerrahi tedaviler asla aksatılmamalı ya da ertelenmemelidir.

Meme kanseri tedavisi ertelenebilecek bir durum değil

Memede kitle şüphesi olan hastaların birçoğunun da koronavirüs nedeniyle hastaneye başvurmakta çekindiği görülebilmektedir. Ancak meme sağlığı her zaman önemlidir. Meme kanserinin tedavisinin geciktirilecek bir hastalık olmadığı unutulmamalıdır. Meme kanserinde de zamanla yarış vardır. Kadınların ayna karşısında rutin meme muayenelerini yapması gerekir. Eğer muayenelerde aşağıdaki belirtilerden biri fark edilirse geciktirmeden bir genel cerrahi uzmanına gidilmelidir:

Elle muayenede ele gelen kitle

Koltukaltında hissedilen kitle

Meme ucunun içe çökmesi

Meme ucunda değişiklik

Meme yüzeyinde kızarıklık

İki meme arasında simetri farkı

Meme ucundan gelen kanlı ya da kansız akıntı

Memede ödem

Memede yüzeyinin portakal kabuğu görünümünde olması