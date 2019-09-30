Meme kanseri ile ilgili dogru bilinen yanlışlara dikkat!

Her 8 kadından 1'inde görülen meme kanseri erken teşhis ve doğru tedavi planlaması ile tamamen iyileşebiliyor.

Meme kanseriyle ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlar teşhisi geciktirirken tedavinin de yanlış planlanmasına neden olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Uslukaya, meme kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

1-"Mamografi kanser yapar"

Yanlış. Halk arasında mamografinin kansere neden olduğu şeklinde bir inanış bulunmaktadır. Ancak bunun gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü mamografi çekiminde uygulanan radyasyon düzeyi çok düşüktür. Bununla birlikte mamaografi hastalığın teşhisi ve seyri esnasında doktora önemli bilgiler verir. Genç yaşta da istenebilir ancak memenin genç yaştaki yapısal özelliklerinden dolayı yeterli bilgi alınamayabilir.

2- "Doğum yapmış kadınlarda meme kanseri olmaz"

Yanlış. Doğum yapmak veya çocuğu emzirmek meme kanserine karşı riski azaltabilmektedir. Ancak doğum yapmak veya emzirmek meme kanserine karşı tam bir koruma sağlamamaktadır.

3- "Memedeki kitleden parça aldırmak (biyopsi) eğer kitle kanserse yayılmasına yol açar"

Yanlış. Kitleden parça aldırmak yani biyopsi işlemi yaptırmak kanserin tanısını koymada en güvenilir yoldur. Ayrıca kanserin türü ve birtakım özellikleri hakkında doktora önemli bilgiler verir. Bu bilgiler tedavi sürecinde çok önemlidir. Biyopsi işleminin kanserin yayılmasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

4- "Meme kanseri tanısı konulmuşsa tüm meme ameliyat ile alınır"

Yanlış. Meme kanseri çok ileri evre değilse yani erken teşhis konulmuş ise genellikle memenin çoğunun alınmasına gerek yoktur. Günümüzde artık onkoplastik meme cerrahisi yapılmaktadır. Böylece kozmetik açıdan tatminkar sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca memenin tümü alınsa bile hastanın kendi dokularından hazırlanan veya protezler ile hastanın memesi tekrar oluşturulmaktadır.

5- "Meme kanseri ameliyatı sonrası kolumu kullanamayacağım"

Yanlış. Ameliyat esnasında çeşitli yöntemlerle koltuk altındaki lenf bezlerinin çok az bir kısmı alınarak incelenir. Eğer hastalık tespit edilmez ise daha fazla lenf bezi alınmayarak kolun fonksiyonun azalması engellenir.

6-"Annem meme kanseriydi bende de kitle var, kesinlikle kanserim"

Yanlış. Çünkü meme kanserlerinin %80-85 genetik dışı nedenlerle olduğu tespit edilmiştir.

7-"Mememde bir kitle yok ki doktora gideyim"

Yanlış. Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Memedeki kitle, elle fark edilecek boyuta gelmeden önce mamografi ile saptanabilir. Bazen kanserin öncül lezyonları saptanarak kanser gelişmeden bile önlemler alınabilir.