Meme kanseri riskini azaltmak da elinizde

Ülkemizde her 8 kadından birinin karşı karşıya kaldığı meme kanseri, artık erkeklerin de kapısını çalmaya başladı. Erken teşhis, korunmada ihmal edilmemesi gereken birincil durum, ya diğerleri...

Her türlü kanser vakasında erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Acıbadem Maslak Hastanesi'nden Prof. Dr. Cihan Uras "Erken tanı tedavi başarısını yüzde 85'lere çıkarıyor. Bununla birlikte bazı önlemlerle meme kanserinden korunmak mümkün" dedi ve alınması gereken önlemlerden bazılarını şöyle sıraladı:

Sigara ve alkolü bırakın

Sigara ve alkol kullanımı riski artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Günde alkol tüketimi meme kanseri riskini alkol kullanmayan kadınlara göre iki kat artırıyor.Menopoz döneminde uzun süre hormon tedavisi görmek meme kanseri riskini artırırır. Risk artışı hormonu bıraktıktan 5 yıl sonra kullanmayan kadınların seviyesine iniyor. Doğum kontrol ilaçları da 10 yıl kullanıldığında risk oluşturuyor, ilacı bıraktıktan sonra risk geriliyor.

Elle muayene edin

Hastalığın erken teşhisinde en önemli unsur; her ay kendi kendinizi elle muayene etmeniz. 18 yaşını geçmiş her kadın kendi kendine meme muayenesine başlamalı. Temel belirtiler; meme derisinde çekinti, renk değişikliği, meme başında çekme, kanlı ve ya sulu meme başı akıntısı, ele gelen sertlikler ve koltukaltında lenf bezi büyümeleri geliyor. Elle muayenenizde normalin dışında bir belirti fark ederseniz mutlaka hekime görünün.

Ultrason ve mamografiyi ihmal etmeyin, "Her yıl bir kez düzenli hekim muayenesine gidin. 30 yaşından itibaren meme ultrasonu ve 40 yaşından sonra düzenli olarak yılda bir kez mamografi yaptırın.

Düzenli egzersiz yapın, günde 30 dakika yürüyün. Bu, sağlıklı olmanın önemli bir parçası olduğu gibi, kilo kontrolü sağlayıp vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek meme kanseri riskini de azaltabiliyor.Aşırı kilodan kaçının. Özellikle menopoz sonrası kadınlar için daha fazla olumsuz etkiye sahip.Stresi yönetmeyi öğrenin. Strese düzenli maruz kalmanın vücut dengesinde ve bağışıklık sisteminde olumsuz değişikliklere yol açtığı; stresi yönetebilmenin ise kanser riskini azaltıcı faydası olduğu belirtiliyor.Ve son olarak düzenli ve dengeli beslenin.