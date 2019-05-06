Meme Operasyonları

Çoğu kadın memelerinin boyutundan veya şeklinden dolayı şikayetçidir.

Estetik anlamda güzellik yakalama adına çeşitli operasyonlar ve tıbbi müdahaleler ile istediği estetik yapıya kavuşmayı bekler. İşte tam burada devreye Mono Sağlık devreye girmektedir. İstediğiniz meme görüntüsüne ve daha estetik bir yapıya sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeniz ise mümkün.

Meme Küçültme

Aşırı büyük memeler hem estetik açıdan hem de sağlık açısından sorun teşkil etmektedir. Aşırı büyük memeler yer çekiminin de etkisiyle öne doğru katlanmanıza ve haliyle omurganızda eğrilik ve kamburluk oluşmasına sebep olacaktır. Ayrıca dayanılmaz sırt ağrılarına da sebebiyet verecektir. Estetik anlamda ise sanki herkesin size baktığını zannedecek, içten içe utangaçlık durumuna geçeceksiniz. Bu gibi durumlarda devreye meme küçültme operasyonları girmektedir. Yapılacak basit bir cerrahi işlem sonucu, hayalinizde ki boyutlarda ki memeye sağlıklı bir şekilde kavuşabileceksiniz.

Meme Dikleştirme

Diğer bir şikayet edilen husus ise sarkmış memeler. Yine aynı şekilde kaygılar oluşmasına sebep olan bu durum ise yapılacak cerrahi işlemler ile giderilmekte ve istenilen estetik yapıya ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Meme dikleştirme operasyonu ile istediğiniz kıyafetleri rahatça giyebilir ve eşinizin karşısına daha öz güvenli ve kendinden emin bir şekilde çıkabilirsiniz. Ayrıca meme dikleştirme operasyonu sadece sarkmış memelere has bir operasyon değil. Memenizden memnunsunuz ama daha dik bir görüntünün size estetik açıdan daha çok yakışacağını düşünüyorsunuz, o zaman yine bu operasyona dahil olabilirsiniz.

Meme Büyütme