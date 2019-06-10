Merdiven altı estetik ameliyatlar hastalık sebebi olabiliyor

Her ameliyatta olduğu gibi plastik cerrahide de komplikasyonlar nadir olarak görülür. Fakat doktorunuzu ve ameliyatınızın yapılacağı yeri yeterince araştırmadıysanız, basit bir operasyon bile çok riskli hale gelebilir.

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, gerekli bilgi ve belgeye sahip olmayan kişilere yaptırılan kozmetik cerrahi işlemi sonrasında en sık karşılaşılan komplikasyonlar hakkında şu bilgileri verdi:

Belirtilere dikkat!

Hematom (kan toplaması)

Hematom, büyük, ağrılı, morluk şeklinde görünen kan dolu bir hava boşluğudur. Meme büyütme ve yüz gerdirmeden sonra meydana gelebilir. Kan toplanması çok fazlaysa veya hematom olan kısım hızla büyüyorsa kanı boşaltmak için ek işlemler gerekebilir.

Seroma

Seroma, serum veya steril vücut sıvısı, cilt yüzeyinin altında birikerek şişmeye ve bazen de ağrıya neden olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Seroma enfekte olabileceğinden, genellikle iğne ile boşaltılır.

Kan kaybı

Kontrol altına alınamayan kan kaybı, kan basıncında düşmeye bağlı olarak potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ameliyat masasında ve ameliyattan sonra bile kan kaybı yaşanabilir.

Enfeksiyon

En sık görülen komplikasyonlardan biridir. Meme büyütme ve selülit operasyonundan sonra ortaya çıkar. Bazı durumlarda, enfeksiyonlar şiddetli olabilir ve antibiyotik tedavisi gerektirebilir.

Sinir hasarı

Uyuşma ve karıncalanma gibi durumlar sık görülür ve bunlar sinir hasarının belirtileri olabilir. Çoğu zaman sinir hasarı geçicidir ancak bazı durumlarda kalıcı olabilir. Çoğu kadın bu tarz yetersiz yer ve kişilerce yapılan meme büyütme ameliyatından sonra duyarlılıkta birtakım değişiklikler gözlemler ve duyarlılık değişikliği gözlemleyenlerin birçoğu meme ucu duyumunda kalıcı değişiklikler yaşar.

Derin toplardamar pıhtılaşması

Derin toplardamar pıhtılaşması, genellikle bacaklarda derin toplardamarlarda kan pıhtılarının oluştuğu bir durumdur. Bu pıhtılar ayrılıp akciğerlere gittiğinde ise akciğer embolisine neden olur.

Organ hasarı

Liposuction (yağ aldırma) işlemi iç organlarda travmatik etkilere neden olabilir. Cerrahi sonda iç organlarla temas ettiğinde bu organlarda delinme ve sonrasında patlak oluşabilir. Açılan bu delikler ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Yara izi

Ameliyatınız anormal derecede kırmızı ve kalın kabarık türde yara izleriyle sonuçlanabilir. Estetik cerrahi, görünüşünüzü iyileştirmeye çalıştığından, bu tarz yara izleri sizin için rahatsız edici olacaktır.

Görüntüden memnun olmama

Meme ameliyatı geçiren kişiler, şekil veya asimetri problemleri yaşayabilir, yüz bölgesinde bir ameliyat geçirenler ise sonuçtan hoşlanmayabilirler.