Mesafe yoksa maske olmalı

Günlük Kovid-19 vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte toplu taşım araçlarında da maske kullanımının zorunlu değil serbest olmasının önü açıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak ise fiziki mesafenin korunmadığı alanlarda maske kullanımının devam etmesi gerektiğini kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla günlük hayatımızın bir parçası haline gelen maske kullanımı zorunluluğu da günlük vaka sayılarının giderek düşmesiyle birlikte ortadan kalkıyor. Günlük vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte önceki gün sosyal medya hesaplarından “Uzun süredir beklediğimiz gün geldi” diyerek açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplu taşımada maske kullanımının zorunlu değil serbest olacağını duyurmuştu. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak ise fiziki mesafenin korunmadığı alanlarda maske kullanılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Pandemi devam ediyor

Vaka sayılarının azalmasıyla pandeminin tümüyle ortadan kalkmadığını belirten Prof. Dr. Kaynak, “Koronavirüs vaka sayıları oldukça düştü. Hastanelerimizde Kovid için ayrılan servisler artık kapatılmaya başlandı, yoğun bakımlarda da neredeyse hasta kalmadı. Kovid-19 kaynaklı ölümler de ihmal edilebilir rakamlara düştü. İstatistik rakamlar bunu gösteriyor. Ancak pandeminin tümüyle ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Çünkü; hala kovid-19 pozitif olan insanlar var. Ama klinik olarak silik bir tabloyla bu hastalığı atlatabiliyorlar. Bu hastalığı hafif atlatıyor olmak veya klinik belirtilerin çok silik seyretmesi hastalığın tümüyle ortadan kalktığı manasına gelmiyor. Bu hastalık hala hafifte olsa toplumda varlığını devam ettiriyor. Belki şu anda ağır hastalıklar ve ölümler görünmüyor ama post kovid dediğimiz yani bu hastalığı geçirmiş insanlarda daha uzun vadede ortaya çıkan bir takım yan etkiler ve bir takım muğlâk hastalıklar bizi endişelendiriyor. Bu hastalıkları şu anda kanıta dayalı olarak gösterme imkânımız yok ama zaman içerisinde bu konudaki bilgilerimiz artacak” dedi.

Mesafe yoksa maske olmalı

Fiziki mesafenin olmadığı ortamlarda maske kullanımın devam etmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Kaynak, “Kişisel olarak korunma mekanizmaları bellidir. Bunlar; hijyen, mesafe ve maske. Hijyen hayatımızın bir bölümüdür, bunu hiçbir zaman unutmamız ve hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Mesafe konusunda toplu ulaşım araçlarında veya kamu kurumları, hastaneler ve AVM’ler gibi kapalı mekânlarda veya insanların uzun süre birlikte bulundukları alanlarda eğer bir buçuk metrelik mesafeyi koruyamıyorsak maskenin kullanılması önemlidir. Çünkü hafifte olsa klinik olarak çok zarar vermeyen bir şekilde de olsa bu hastalığı geçirmiş olmak bize de bir takım yan etkilerin görülebileceği endişesini düşündürüyor. Mesafeyi koruyamıyorsak yanımızda mutlaka maskemiz bulunmalı ve mesafeyi koruyamadığımızda maske kullanılmalı” ifadelerini kullandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkili

Maskenin kullanımının Koronavirüs dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları açısından da önemli olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Maske Kovid-19 ile birlikte bu kadar gündeme geldi ama bütün solunum yoluyla bulaşmakta olan hastalıklar açısından çok ciddi bir önceleyicidir. Sıradan nezle, grip gibi her zaman karşılaştığımız olaylarda da son derece önemlidir. Örneğin Kovid döneminde maske kullanımı çok yoğun olduğu için olağan nezle, grip gibi enfeksiyonların daha az görüldüğü bir vakıadır. Maske sadece Kovid-19 dönemine ait değil diğer üst solunum yolu enfeksiyonları açısından da mesafeyi koruyamadığımız zamanlarda kullanımı kişisel korunma açısından önemlidir” şeklinde konuştu.