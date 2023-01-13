Mide Balonu Tedavisinde Yenilik: Yutulabilir Mide Balonu Ve Takip Sistemi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehtap ERTÜRK aşırı kilo ve obezitenin tedavi edilmediği takdirde çok daha ciddi sağlık problemlerine yol açan ve dünyada gittikçe artan bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Endoskopi ve anestezi gerektirmeyen yutulabilir mide balonu uygulaması ve beraberinde gelen takip sistemi ile hastaların 6 ayda kayda değer kilo kaybı sağladıklarını söyledi.

Aşırı kilonun nedenleri başında yaşam tarzındaki alışkanlıklar ve bu alışkanlıkları değiştirebilmekteki zorluklar gelmektedir. Modern çağ yanında stres, bedensel ve zihinsel yorgunluk, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız besinler ve sağlıksız beslenme gibi kilo almaya neden olan birçok etkeni beraberinde getirmekte, insan farkında olmadan sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzından uzaklaşmaktadır. Yapılan araştırmalar dünyada aşırı kilolu ve obez insanların sayısının gün geçtikçe katlanarak arttığını açık bir şekilde göstermektedir.

Aşırı kilo ve obezitenin sadece vücuttaki yağ miktarının artarak kilo alımı yani vücut kitle endeksinin artması olarak görülemeyeceğini söyleyen Op. Dr. Mehtap ERTÜRK, kişinin aynı zamanda hayati organlarının da yağlandığını ve aşırı kilo ve obezitenin tip 2 diyabet ve insülin direnci, ciddi kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, uyku apnesi ve hatta kanser gibi birçok klinik hastalığın altında yatan sinsi bir hastalık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Aşırı kiloların daha çok estetik sebepler dolayısıyla şikâyet konusu olduğunu ancak bu hastalığın tedavi edilmez ise uzun sürede çok daha ciddi sonuçları olabileceğini söylüyor.



Yutulabilir Mide Balonu ve Takip Sistemi

Aşırı kiloların verilmesi ve obezi tedavisinde uzun süredir kullanılan mide balonu uygulaması teknolojik gelişmelerle birlikte yutulabilir mide balonu olarak günümüzde en son versiyon haline gelmiştir. Artık endoskopi ve anestezi gerekmeden su ile yutulabilen kapsül içine sıkıştırılmış balon 4 ay sonunda da sönerek doğal yollarla atılmaktadır. 15 dakika gibi kısa bir sürede uygulanan bu yöntemin kolaylığı ve güvenilirliğinin yanında, asıl önemli özelliklerinden birisinin kilo vermeye bütünsel ve multidisipliner bir yöntem getirdiğini söyleyen Op. Dr. Mehtap ERTÜRK, ayrıca kilo verme de hasta takibinin çok önemli olduğunu ve teknolojik gelişmelerin getirdiği olanaklar ile hasta takibinin akıllı tartı, akıllı saat ve mobil uygulama sayesinde sürekli yapıldığını ve uzman diyetisyenler tarafından uygun desteğin 6 ay süren yutulabilir mide balonu programı süresince elde edilen verilere dayanarak sağlanmasıyla çok daha verimli bir süreç geçirildiğini belirtiyor.

Kilo Vermede Takibin Önemi

Kilo vermek ve formda kalmak kişi açısından çaba ve bağlılık gerektirir. Bu nedenle, yaşam boyu değişiklikler yapmanız için kişiyi güçlendirecek doğru araçlar ve kaynaklarla donatılmış olmanız önemlidir. Böylece program süresince elde edilen verilere dayanılarak alınacak destek daha verimli bir süreç geliştirmenize olanak sağlar.

İlerlemenizi takip etmek, sağlıklı bir motivasyon duygusunu korumaya ve ulaşmak istediğiniz hedeflere odaklanmaya yardımcı olarak, kilo verme yolculuğunuza devam etmenize teşvik eder.

Gelişiminizi izlemek, yemekle olan ilişkiniz ve yeme davranışlarınız konusunda daha derin bir anlayış kazanmanıza yardım eder. Bu sizi daha dikkatli yemeye ve daha sağlıklı hayat tarzı davranışları geliştirmenize teşvik eder.

Düzenli takip, güncel davranışlarınızı 'gözden geçirmenize' ve ayarlamaların gerekli olup olmadığını ve iyileştirmelerin nerede yapılabileceğini görmenize yardımcı olacaktır.

Yutulabilir mide balonu programı sayesinde, vücut kompozisyonunu da ölçen akıllı tartı, akıllı saat ve mobil uygulama ile başarınızı destekleyin.