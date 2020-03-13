Mide botoksu giderek yaygınlaştırılıyor

Fazla kilosu olan fakat ameliyat olacak kadar obez derecesinde olmayan hastalarda ve spor veya diyet gibi doğal yollardan kilo veremeyen hastalarda uygulanan botox işlemi giderek yaygınlaşıyor.

Youtube video : https://www.youtube.com/watch?v=xs93vdFm2Fo

Maliyetinin düşük olması 6 ay boyunca etki etmesi daha önce sıklıkla uygulanan mide balonu ve mide kelepçe uygulamasına göre çok daha kolay olması ve yan etkisinin olmaması nedeniyle mide botoxu uygulamasına aşırı bir talep oluşmakta. 6 ay boyunca etkisinin devam etmesi hastanın fazla kilosunu vermek için yeterli bir süre sağlamaktadır. Profesyonel bir ekip eşliğinde disiplinli bir diyet ile başarı oranları %95’leri bulmaktadır. Unutmamalıdır ki yalnızca diyet yaparak kalıcı zayıflayabilme oranı sadece %3’tür. Yani 100 kilolu kişiden 3’ü diyetle zayıflayabilir.

Mide Botoksu Sonrası Kilo Verme

Mide botoksu uygulaması sonrası hastanın mevcut kilosunun %10-15’i kadarını belirli bir süreç içerisinde vermesi beklenmektedir. Bu süreç 3 ila 6 ay arasında botoks için kullanılan dolgu maddesinin erime süresine göre değişkenlik göstermektedir. Botoksun kilo vermeye olan etkisi çeşitli etkenlere göre değişmektedir. Metabolizma hızı, yaş, düzenli beslenme ve egzersiz kilo verme sürecinde doğrudan etkili olmaktadır. Mide botoksu sonrası hedeflenen kiloya ulaşılması için hastanın düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermesi olumlu sonuçlar getirmektedir. Fast food gibi hazır gıdaların tüketimine bu süreç içinde ara verilmeli asitli içeceklerin tüketilmesi durdurulmalıdır.