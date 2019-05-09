Minik Ayaz, 50 bin lirayla hayata adım atacak

Manisa'da 14 aylıkken geçirdiği beyin felci nedeniyle yürüme ve konuşma yetisini kaybeden 4,5 yaşındaki minik Ayaz'ın ailesi, çocuklarının tedavisi için başlatılan ve 11 Mayıs'ta sona erecek yardım kampanyasına destek istiyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 aylıkken geçirdiği beyin felci nedeniyle yürüme ve konuşma yetisini kaybeden 4,5 yaşındaki Ayaz'ın ailesi, çocuklarının tedavi edilebilmesi amacıyla eksik kalan 50 bin liranın toplanması için 11 Mayıs'ta sona erecek kampanyaya destek bekliyor. Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Şengül ve Ömer Ağralı çiftinin tek çocuğu olan 4,5 yaşındaki Ayaz, prematüre olarak dünyaya geldi. Henüz 14 aylıkken geçirdiği havale sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ayaz bebek, önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine ardından da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 6 ay boyunca yoğun bakımda kalan ve doktorların "yaşamaz" demesine rağmen hayata tutunan minik Ayaz, beyin felci geçirdikten sonra konuşma ve yürüme yetisini kaybetti.

10 kez ameliyat edildi

Epilepsi ve akciğer hastalığı teşhisi de konulan minik Ayaz, mide kanaması, nefes darlığı gibi çeşitli sağlık sorunlarından dolayı 10 kez ameliyat masasına yattı. Şu anda yatağa bağımlı yaşayan Ayaz'ın tedavisi için Manisa Valiliğinin onayıyla bir yıl önce yardım kampanyası başlatıldı. Ayaz'ın ailesi, 11 Mayıs'ta sona erecek kampanyada oğullarının tedavisi için eksik kalan 50 bin liranın toplanmasını ümit ediyor.

"Kampanyanın bitmesine kısa bir süre kaldı"

Anne Şengül Ağralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun sağlığına kavuşabilmesi ve yürüyebilmesi için uzun zamandır mücadele ettiklerini, Manisa Valiliğinin izniyle geçen yıl yardım kampanyası başlatıldığını anımsattı. Kampanyanın bir yıllık olduğunu ve bu sürenin 11 Mayıs'ta sona ereceğini dile getiren anne Ağralı, "Duyarlı vatandaşlarımızın yardımıyla 150 bin lira toplandı, 50 bin lira eksiğimiz kaldı. Ayaz'ın tedavi giderleri ve sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyoruz." diye konuştu. Anne, toplanacak yardımlarla oğlunun, yurt dışından gelen ilaçlarının, ihtiyacı olan medikal cihazları ve fizik tedavi masraflarını karşılayacaklarını kaydetti.

"Yoğun bir fizik tedavi gerekiyor"

Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tatlı ise hasta çocuğu yaklaşık bir yıldır takip ettiğini belirterek, "Ayaz'a yoğun bir fizik tedavi uygulanması gerekiyor. Fizik tedavi uygulanmazsa geriye gider. Gelişimini desteklediğimiz bir çocuk ama tam normale dönme ihtimali maalesef yok. Şu anki durumu 10 üzerinde 4 ya da 5 ise kaliteli bir fizik tedaviyle bu 7 olabilir. Tedavide henüz yolun başında." diye konuştu.