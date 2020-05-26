Miyop tehlikesine dikkat!

Uzmanlar, koronavirüs nedeniyle evde kalan çocukların telefon, tablet ve bilgisayar ekranında çok fazla vakit geçirdiğini, bunun da miyopi gibi göz hastalıklarında artışa neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Kaya "Korona günlerinde hepimiz evlere kapandık. Çocuklarımız da evde. Çocuklarımız en çok telefon, tablet ve bilgisayarda vakit geçiyor. Gelişmekte olan çocukların gözlerinde, bunlar kalıcı zararlara sebep olabilir. Bunların en başında da miyopi geliyor. Çalışmalar göstermiştir ki sokakta oyun oynayan çocuklarda miyopi daha az gözüküyor. Evde kapalı alanda çalışan çocuklarda ise miyopi daha fazla gözüküyor." dedi.

Günde 1 saat

Öneri olarak çocukların cep telefonu, tablet ve bilgisayarla ilgilenme süresinin azaltılması gerektiğini belirten Kaya "Ekrana bakma süresinin zorunluluk halleri dışında günde 1 saat ile kısıtlanması ve günlük 1 saatlik sürenin 15'er dakikalık 4 parçaya bölerek gün içine yayılması, göz merceği kaslarının dinlenmesi için fırsat sağlar. Uzun süreli ekrana bakmak gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, bulanık görme gibi rahatsızlıklara da yol açabilir." dedi.

Çocukların teknoloji bağımlılığının yanı sıra koronavirüs pandemisi nedeniyle online eğitimin de gözler üzerindeki olumsuz etkileri arttırdığını belirten Kaya "Ekran karşısında uzun süreli vakit geçirme gözlerde var olan problemleri de arttırabilir. Çocuklar bu tarz hastalıklara yetişkinlerden daha yatkındır. Yetişkinlere göre çocuklarda göz kırpma davranışını sağlamak daha zordur. Son araştırmalar dijital cihazların artan kullanımı ile miyopi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir." dedi.