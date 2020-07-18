Moleküler Alerji Testi Nedir?

Günümüzde yeni geliştirilen alerji testi olan Moleküler alerji testi ile artık alerjik hastalıkların teşhisi daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.

Bu testle çok az bir kan ile nano teknoloji ile yapılan bu testle kişinin alerjisi varsa klasik alerji testleri ile elde edemediğimiz çok önemli bilgiler vermektedir. 300 adet alerjiye neden olan madde ve alerjik madde bileşenlerine karşı alerjiyi saptamakta ve bunun yanında kişinin alerjik yapısı konusunda bilgi sağlayan IgE değerini de saptayabilmesi nedeniyle çok önemli bir testtir.

Bileşene Dayalı Alerji Testi Nedir?

Moleküler Alerji Testi kandan alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu mite, arı gibi çeşitli alerjenlere karşı spesifik IgE miktarını ölçerek vücudumuzun hem tüm solunum yolu hem de tüm besin alerjilerini ve alerji seviyesini saptayabilen, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösterebilen yeni nesil bir alerji testidir.

Moleküler alerji testi nano teknoloji temelinde yapılan ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir alerji testi yöntemidir. Yeni nesil teknoloji kullanılarak yapılan bir testtir. Dünyada’ki alerji derneklerinin kabul etmediği gıda intolerans testleri gibi IgG antikorlarına bakılarak sonuç veren testlerinden değildir.

Moleküler Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Biyochip yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Solunum yolu alerjileri yapan alerjenler ve besin alerjenlerinin özütleri ve ayrıca içindeki moleküllere yani bileşenlerine karşı alerjiler nano teknoloji kullanılarak tespit edilmektedir.

Moleküler Alerji Testi Kimlere Yapılabilir?

– Moleküler alerji testi alerji şüphesi olan herkese alerjilerin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için,

– Standart alerji testlerinde alerjiye neden olan alerjeni saptanamayan çocuk ve yetişkinlerde daha kapsamlı alerji testiyle nadir alerjenlerin saptaması için

– Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda çapraz reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılması için,

– Ağız ve dudak etrafında alerjiyle kendini gösteren oral alerji sendromu olan hastalar için,

– Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılarak daha etkili alerji aşısının yapılması için,

– Çoklu gıda alerjisi olanlarda daha kapsamlı alerji testi ile besin alerjilerinin daha kapsamlı incelenmesi için,

– Besin alerjisi olan çocuklarda besinlerin içindeki molekülleri saptayarak hangi gıdalarla çapraz reaksiyon yapabildiği, alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak için,

– Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde nedeni saptamak için Moleküler alerji testi yapılabilir.

Saptanabilen Alerjiler Nelerdir?

Havada bulunan ev tozu mite, polenler, evcil hayvanlar, arılar gibi solunum alerjenleri, kapsamlı besin alerjileri ve aynı zamanda alerjik maddelerin bileşenlerine (Komponentlerine) karşı alerjiler saptanmaktadır. Moleküler Alerji Testi ile yaklaşık 300 alerjik madde ve alerjik madde bileşenlerine bakılarak kişinin alerjisi kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.

Bu test ile ayrıca vücudun alerjik yapısını kabaca gösteren IgE seviyesi saptanmaktadır.

Dünyadaki en kapsamlı moleküler alerji testidir.

Moleküler Alerji Testi Neden daha doğru sonuç veriyor?

Çapraz Reaksiyona neden olan karbonhidrat yapısındaki maddeler ortadan kaldırıldığı için daha doğru sonuç vermektedir.

Ayrıca moleküler alerji testiyle alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde gerçek bir alerji mi yoksa diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır.

Etkili Alerji Aşısı: Bileşene dayalı alerji aşısının yapılmasını sağlamaktadır.

Alerjiye neden olan maddelerin bileşenlerine karşı alerjinin saptanması da çok önemli bilgiler vermektedir. Bileşene dayalı alerji testiyle alerji aşıları daha güvenli sonuç vermektedir. Çünkü çapraz reaksiyonlara neden olan karbonhidrat yapısındaki bileşenler bu testle temizlenmektedir.

Ayrıca moleküler alerji testiyle alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde gerçek bir alerji mi yoksa diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır. Bunun sonucu olarak da alerji aşısı içine sadece gerçek alerjenler konulması ve daha etkili bir alerji aşısı yapmasını mümkün olmaktadır.

Alerji ciddiyeti ve alerji aşısının etkisi konusunda bilgi sağlar.

Moleküler Alerji Testini hangi uzmanlar değerlendirilmelidir ve deneyim neden önemlidir?

Moleküler alerji testi yeni geliştirilen bir test olup kısmen manüel bir testtir. Bir kanın periferik yayma ile mikroskop altında değerlendirilmesine benzer. Kanı makinaya verip sonuç alınan bir test değildir. Bu testin uzmanlar tarafından yapılması, testi yapan kişinin bu konuda deneyimli olması çok önemlidir. Deneyimsiz kişilerce yapıldığı taktirde sonuçlar bambaşka çıkabilir.

Bu testin değerlendirilmesi ise çok zor ve çok bilgi gerektiren bir testtir. Testin sonucunda çıkan değerlerin ne anlama geldiğini, gerçek alerjiler ile çapraz reaksiyonları ayırabilecek bilgiye sahip olan alerji uzmanları tarafından yorumlanması gereken bir testtir. Testin yorumlanması bilinmediği taktirde bu testin yapılmasının da hiçbir anlamı yoktur.

Moleküler alerji testi ile alerji saptanmaması özellikle gıda alerjileri için %100 alerji olmayacağı anlamına gelmez. Nadir de olsa gıda alerjisi olup da bu testte alerjisi çıkmayan sonuçların olmasından dolayı alerji testi sonucunun doktor tarafından değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda deri testi ve yükleme testinin ayrıca yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Sonuç olarak Moleküler Alerji Testi

– Yeni geliştirilen kapsamlı bir alerji testidir

– Kandan nano teknoloji ile yapılan bir alerji testidir

– Tek bir testle kişinin tüm alerjilerini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

– Çapraz reaksiyona neden olan maddeleri ortadan kaldırarak doğru bir alerji testi sağlamaktadır,

– Gerçek alerjileri ve çapraz reaksiyon yapan maddeleri saptayarak daha güçlü alerji aşısı yapılmasını sağlamaktadır,

– Alerjiye neden olan bileşenleri de saptaması nedeniyle;

– Alerjinin şiddeti,

– Ne kadar sure devam edeceği,

– Fırınlanmaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu,

– Moleküler yayılmayı saptayarak alerjinin ciddiyeti ve alerji aşısının etkisi hakkında bilgi sağlar,

– Alerjen bileşenlerine alerji saptanmasıyla hangi besinlere çapraz reaksiyon yapabileceği ve fırınlamayla alerjinin kaybolup kaybolmayacağı konusunda bize bilgi sağlar,

– Alerji aşısının hangi alerjik maddelerden oluşması gerektiğini saptadığı için çok değerli sonuçlar vermekte ve alerjinin teşhis ve tedavisi için yeni nesil alerji testidir.

Kaynak: https://molekuleralerjitesti.com/molekuler-alerji-testi-nedir/