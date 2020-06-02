MS hastalığı gündeme taşındı

Dünyada yaklaşık 3.5 milyon, Türkiye'de ise 75 bin kişiyi etkileyen Multipl Skleroz (MS) hastalığı, 30 Mayıs Dünya MS Günü'nde yeniden gündeme taşındı.

Türkiye MS Derneği ve Merck Türkiye işbirliği ile "Benim MS Serüvenim" projesi kapsamında gerçekleştirilen online canlı yayınlarla hastalıkla ilgili bilgi paylaşımı yapılarak farkındalık yaratılması hedeflendi. Bu yıl COVID 19 pandemisi nedeniyle MS Günü etkinliklerini online olarak gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Multipl Skleroz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Melih Tütüncü, "Benim MS Serüvenim' projesi kapsamında yapılan online etkinliklerle bu zor günlerde hastalarımızın yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Amacımız MS hastalığı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi vermek, hastaların yaşadıkları zorluklarla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak" dedi.Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Uzm. Dr. Serkan Demir ise MS hastalığı tanı ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Multipl Skleroz halk tarafından bilinen adıyla MS hastalığı, 30 Mayıs Dünya MS Günü'nde Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği ve Merck Türkiye işbirliği ile "Benim MS Serüvenim" projesi çatısı altında gerçekleştirilen online etkinlikler ve canlı yayınlar ile gündeme taşındı. Hastaların zorlu yolculuğuna dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler COVID 19 pandemisi nedeniyle online mecralardan yapıldı.

Dünyada 3.5 milyon Türkiye'de ise 75 bin kişiyi etkileyen MS hastalığını 30 Mayıs Dünya MS Günü'nde online etkinliklerle gündeme taşıdıklarını belirten Türkiye Multipl Skleroz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Melih Tütüncü, "Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği olarak bu yıl, Merck Türkiye işbirliği ile "Benim MS Serüvenim" isimli bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje kapsamında, online etkinlikler ve canlı yayınlarla hem hastalara moral olmaya hem de toplumu bilgilendirerek farkındalık yaratmayı hedefledik. COVID 19 pandemisi nedeniyle online'a taşınan etkinlikler Türkiye MS Derneği'nin Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Etkinlik programında şarkıcı Ceylan Ertem şarkılarıyla hastalarımıza moral olurken, aşçı Semen Öner MS hastalarına uygun diyet ve yemek alternatifleri hakkında bilgiler verdi. Fitness Eğitmeni Gizem Çerçioğlu'nun, konunun uzmanları ile yaptığı söyleşide ise MS hastalarının günlük yaşamdaki hareketliliği ve sağlıklı yaşam için spor konuşuldu. Bu aktiviteler 28-29 ve 30 Mayıs tarihlerinde, Türkiye MS Derneği'ne üye değerli hekimlerin aktif moderatörlüğünde gerçekleşti. Aynı zamanda MS hastaları da yayınlara katıldılar ve kendi MS serüvenlerini anlattılar" dedi.

Çok kişiye ulaşıldı

Hastalığın teşhis aşamasından, tedavideki güncel gelişmelere kadar en yeni bilgilerin bu canlı yayınlarla paylaşıldığını belirten Başkan Melih Tütüncü, "MS tedavisi için dünyada ve ülkemizde tıbbın kullanımına sunulan yeni ürünlerle artık elimiz daha güçlü mesajını verdik. Umutsuzluğa, nedensiz karamsarlığa yer yok dedik. Türkiye MS Derneği olarak, bu projeyle MS hastaları ve yakınlarının yanı sıra toplumun her kesiminden insanlara ulaşarak farkındalığın artırılmasını sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.