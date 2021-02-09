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Mutasyonlu virüste karantina süresi açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nca, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi' 2 madde eklenerek güncellendi. Buna göre varyantlı vaka ve temaslıları için karantina süresi en az 10 gün olacak

Mutasyonlu virüste karantina süresi açıklandı
09 Şubat 2021 Salı 11:27

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nin güncellendiği bildirildi. Rehbere mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendiği belirtildi.

'Varyant suşlar' ile ilgili eklenen ilk maddeye ilişkin, "Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir. Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10'uncu güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gerekli. 10'uncu günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir" denildi.

Diğer maddede ise,  "Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmekte" ifadesine yer verildi.

Normal koronavirüs vakalarında karantina süresi 7 gün olarak belirlenmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #mutasyonlu virüs #sağlık bakanlığı #Karantina
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