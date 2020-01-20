Mutluluk sonuç değil, beklentidir

Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir işbirliği ile düzenlenen etkinlikte "mutluluk" konuşuldu. Yazar Gülşah Elikbank'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi, İzmirliler tarafından büyük ilgi gördü.

Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen ve Mövenpick Hotel İzmir'de düzenlenen söyleşide psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu, "Neden mutsuzuz?" temel sorusu üzerinden ilerledi. Mutluluğu diğer duygulardan ayırmadığını ifade eden Şakiroğlu, "Mutlu olmaya gerçekten ihtiyacımız var mı? Erdemli insanın mutluluk kadar diğer bütün duyguları da bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlulukla ilgili yapılan çalışmalarda çeşitli öneriler var. Temelde ilk nokta paylaşım ve sosyal destektir. Stres ile baş etme, iyi olma halinde sosyal destek almak çok önemlidir. Hayatın en büyük risklerini yaşamış biri, sevdiklerini ve yaşam formunu kaybetmiş biri, ne oluyor da diğerlerinden daha mutlu ve dirençli hale geliyor? İşte bu sorunun cevabı benim bilimsel yolculuğumun temel taşıdır" dedi.

Merak ederiz

Mutluluğu sürekli hayal etmenin doğru bir düşünce olmadığını dile getiren Şakiroğlu, "Sürekli mutlu olan biri çevresine bir süre sonra rahatsızlık verecektir. Çünkü bir kişinin duygusunu gördüğümüzde nedenini merak ederiz. Mutluluk bir beklentidir. Aşk ve mutluluk öğretildikçe bizden uzaklaşan şeylerdir. Mutluluk yoksunluk üzerinden satılan bir temaya dönmüştür" ifadelerine yer verdi. Psikiyatri Uzmanı Dr. Agah Aydın da; "Mutluluk konusunda bütün uzmanlar, edebiyatçılar, psikologlar ve psikiyatristler yalan söylüyor. Çünkü bilmediğiniz bir şeyi tarif edemezsiniz." dedi ve mutluluğun yerine ne koymalıyız ya da hangi duyguların peşinden gitmeliyiz sorusuna şu cevabı verdi: "Gerçekliğini kaybeden varlığın, gerçeği yerine koyacağı bir yalana ihtiyacı var. Bunu vadeden anlam bulmalıyız. Umut bir insanın hem dayanabileceği hem de en büyük tuzağı oluyor. Özetle, mutluluk hep kendisinin olmadığı yerdedir."