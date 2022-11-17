Narın faydaları nelerdir? Narın zararları nelerdir?

Havaların soğumasıyla birlikte, şifa kaynağı olan narın bol bol tüketilmesi gereken zamanlarda bulunuyoruz. Peki narın faydaları ve narın zararları nelerdir?

Sonbaharda en çok tüketilen meyvelerden biri nardır. Dünya üzerinde insan vücuduna en çok olumlu etki sağlayan meyve olarak bilinir. Narın anavatanı Ortadoğu ve Kafkasya’dır.Bağışıklığı güçlendirmesi, enfeksiyonlarla savaşması, kalp ve diyabet hastalıklarına karşı etkili olması ve uzun süre tokluk hissi vermesi narın faydaları arasındadır. Oldukça yararlı olan nar, bazı durumlarda rahatsızlık verebilir.

Narın alerjik etki gösterdiği kişilerde kaşıntı, şişme, boğazda tahriş, mide ağrısı ve kurdeşendir. Ciddi durumlarda, nefes darlığı, boğaz ve dil şişmesi, hatta anafilaktik (hayati tehlike yaratan) şok yaşanabilir. Ayrıca, narın kullanılan ilaçlarla bir etkileşimi olabilir.

Narın faydaları nelerdir?

-Grip virüslerini yok edici özelliği vardır, gribal enfeksiyonlara karşı çok etkilidir.

-Kanda oksitlenmeyi engeller, bunu içerdiği antioksidanlar sayesinde yapar.

-Nar özü, antibiyoktiklerle kullanıldığında dirençli bakterileri de öldürebilir.

-Kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar. Damar tıkanıklığını önleyici etkisi vardır.

-Kanserin yayılma hızını azaltır ve kanser hücrelerini öldürme özelliği vardır.

-Kolesterol ve şekeri dengeler

-Kan yapıcı özelliği vardır.

-Erkeklerde sperm yapıcı özelliği vardır ve canlılığı arttırır.

-Romatizma ve eklem ağırlarının olduğu bölgelere uygulandığında ağrı kesici özelliği vardır.

Narın zararları nelerdir?

-Kadınların tüketirken dikkatli olmaları önerilir. Günde bir su bardağı kadar nar suyu veyahut bir tane nardan fazla tüketmemeleri gerekir.

-Küçük çocuklara nar verirken fazlasına kaçmamak ve az miktarda verilmesi gerekir.

-Bilhassa günde bir çay bardağını geçmeyecek kadar da nar veyahut nar suyu verilebilir.

-Aşırıya kaçılması vaziyetinde çocuklara yarar sağlamak yerine sağlıklarını bozabilir.

-Günlük olarak aşırı nar veyahut nar suyu tüketen kişilerin kabız olma ihtimali çok daha fazladır.

-Düşük tansiyon problemi olan kişilerin nar tüketmeleri sıhhat açısından sıkıntılar yaratabilir.

-Kan basıncını düşüren nar,bünyesi aşırı zayıf olan kişiler içinde yararlı olmayabilir.

Nar hangi vitaminleri içerir?

B1 vitamini

Vücudun proteinleri kullanabilmesi, karbonhidratlardan enerji üretebilmesi için tiamin olarak da bilinen B1 vitaminine ihtiyacı vardır. Kan hücrelerini ve kalp kasını koruyan B1 vitamini, aynı zamanda sağlıklı dolaşım ve sindirim sistemi için de gereklidir.

B2 vitamini

Nar yoğun B2 vitamini kaynağı olmamakla birlikte bu vitamini içerir. Riboflavin olarak da bilinen B2 vitamini, hücrelerin enerji üretimi için gereklidir. Sinir sistemini, gözleri korur. Karaciğer hastalıkları ve migren tedavisinde kullanılır.

C vitamini

Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini güçlü antioksidanlar arasında yer alır. Kolajen üretimini artırır, kan damarlarını korur, cildi yeniler. Kanser gibi bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.