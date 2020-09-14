Nutraxin Kolajen ile Cildi Gençleştirme Yolları

İlerleyen yaşla birlikte daha genç görünmek her insanın takıntısı haline gelmeye başlamakta.

Gerçi kim her zaman genç görünmek istemez ki? Fakat yaşın ilerlemesiyle birlikte çeşitli yaşlılık belirtileri de ortaya çıkmaya başlar. Yaşlanmayı durdurmak mümkün değil tabii ama bu durumu yavaşlatabilir hatta belirtilerini ortadan kaldırabiliriz. Vücudumuzun en önemli proteinlerinden birisinin

kolajen olduğunu ve kolajenin cilde faydalarını göz önünde bulundurursak en iyi cilt bakımı ürünü olarak kolajen takviyesi kullanabiliriz. Yaşlanmayla birlikte azalmaya başlayan kolajenin faydaları saymakla bitmez, bunun yanında bedenimizin temel desteği de diyebiliriz. Kemik, kas ve derimiz için oldukça önemli bir protein. Cilde dayanıklılık, esneklik ve sıkılık veren kolajen 25 yaşından sonra her yıl yüzde 1 oranında azalma gösteriyor. Yani 50 yaşında kolajen vücuttaki kolajen miktarı nın yarısını kaybetmiş oluruz.

Gençlik İksiri Bulundu!

Yaşlanmayı henüz durduran bir iksir bulunmasa da Türkiye’nin en iyi kolajen markası olan Nutrax’in yaşlanma belirtilerini yavaşlatan, hatta ortadan kaldıran bir formül yaratmış durumda. Aldığımız oksijen bizi yaşlandırsa da tükettiğimiz gıdalarla yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün. Kolajen içeren besinleri tüketmemiz sağlığımız kadar, güzelliğimiz için de oldukça önemli. Cilt bakımı için, çeşit çeşit bakım ürünlerine para vermek yerine kolajenin faydalarından yararlanmak hem maddi hem de manevi açıdan yarar sağlayacaktır. Kemik suyu, yumurta, balık, soya ve soya ürünleri, A vitamini içeren besinler ve C vitamini açısından zengin besinler, kolajen içeren gıdaların başında gelmektedir. Düzenli olarak kullanıldığında, cilt esnekliğini arttırdığı klinik olarak kanıtlanan en iyi kolajen Nutraxin kolajen, zamanla yenik düşen cildinize, kolajen eksikliğinden kaynaklanan çizgilere ve sarkmalara dur demek mümkündür.

Bu İksirden Kimler Faydalanabilir?

Premenopoz, menopoz, postmenopoz yaşayan kadınlar

Güneş ışığına yoğun şekilde maruz kalanlar

Uzun süreli ilaç kullananlar

Stresli çalışma ortamına sahip olan insanlar

Sigara ve alkol kullananlar

Saç problemleri yaşayanlar

Tırnakları sıklıkla kırılan insanlar

Selülit problemi çekenler

Yoğun kilo kaybı sonrasında vücudunda sarkma sorunları yaşayanlar

Düzensiz beslenenler

Her ne kadar gençlerde daha fazla olsa da, aslında yaşadığımız süre boyunca vücudumuzdaki kolajen seviyesi azalır ve ciltte kırışıklıklar ile sarkmalar meydana gelir. Kolajen seviyesini sağlık düzeyinde bırakmak adına yaşantımıza dikkat etmeyi ve gerektiği zaman takviye gıda olarak almayı da ihmal etmemeliyiz. Türkiye’nin en iyi kolajen markası olan Nutraxin, cildinize sizden sonra en iyi bakan markadır.



